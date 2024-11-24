《破．地獄》票房收8,800萬 謝票場變道歉大會 黃子華：低估觀眾接受能力(有片)

黃子華、導演陳茂賢等，今日出席電影《破．地獄》的謝票活動。子華稱，他出來是向香港觀眾道歉，因為低估了戲迷對劇情片的接受能力，原來香港觀眾對很講人情味的電影，亦會那麼著迷，因此深感慚愧。 《破．地獄》今日票房已達8,800萬元，子華又稱，要對香港電影道歉，因為低估了電影的票房，「當初我估電影的票房只有今日的一半，我要對香港電影道歉，原來香港電影票房天花板，應該係無限高，我對自己之前唔夠勇氣、唔夠信心，深深向大家致歉，觀眾原來好接受認真講人情、人生的製作。」

著傳媒代追楊老闆贈樓 電影老闆楊受成，曾說電影票房收益理想，會送一幢私樓單位給陳茂賢，子華則說：「我同導演講如果楊老闆送樓，就分間廚房給我，希望楊老闆你找樓時，俾間廚房大一點給他，廚房如果大過睡房就最好。」問他廚房夠大是否會烹調給導演品嘗，「只要有大廚房就得，導演講下嘢，睇下你幢樓收得未。」陳茂賢就著傳媒幫他問問楊老闆。 有指岑珈其於《破．地獄》的戲份全被剪掉，很多觀眾都想看他的戲份，子華則呼籲影迷入場睇多幾次，如果電影票房再破紀錄，就要求導演推出加長版，他又指：「岑珈其是我偶像，今次演出好高興可以和我兩位偶像岑珈其、許冠文合作。」他稱《破．地獄》初剪版逾160分鐘，導演剪了48次，「自己都想睇返佢剪咗咩戲份，令到電影如此緊湊，不過想睇加長版就要票房再破紀錄先。」

套戲帶旺鍾雪瑩金馬封后 鍾雪瑩揚威金馬獎稱后，子華說：「鍾雪係套戲裡面做我條𡃁，點估到佢會做到影后，證明《破．地獄》呢套戲夠旺，真係福有攸歸。」他稱希望鍾雪台灣回來後帶旺我們。談到周潤發想約他一起睇《破．地獄》，「很感謝發哥，發哥其實是我們全香港人的偶像，基本上他對所有演員都很支持，是一個很好的人，等如岑珈其是我偶像一樣，我很明白那種心態。」 Do 姐要求陳茂賢寫劇本再與子華合作 問導演陳茂賢會否找發哥一起去睇《破．地獄》，他說：「希望可以，不過我未有發哥電話，點樣找到他的電話。」記者著他上山撞發哥，子華則說：「你要簽約再申請，可能再跑5公里，發哥就會和你做朋友。」問子華與Do姐(鄭裕玲)何時合體，他說：「Do姐訪問我的那一天，陳導演就在的旁邊，我對他說Do姐叫你寫劇本。」陳茂賢即時回應「返去諗下、返去諗下。」