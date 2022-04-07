《社內相親》大受歡迎 金世正：觀眾搵到共鳴

床戲成焦點自己未敢返睇

作為一部愛情喜劇，兩位主的密契非常重要，金世正大讚拍檔安孝燮，「安孝燮是一位很體貼的演員，開指前我們會討論如何去演，演對手戲時亦會關注對方的眼神和動態，所以出來的畫面很和諧。」至於第11集的床戲，成為了熱門話題，「可能有人會驚訝我拍床戲，但在角色發展的方向上，這場戲是必須的，拍攝時亦沒有尷尬，作為演員我一點都不後悔。但我會害羞，所以我還未看這集。」金世正將接拍SBS新劇《今日的網漫》，飾演一位網絡漫畫編輯，預計今年下半年播出。