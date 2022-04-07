返回 娛樂 2022-04-07 22:22:55 《社內相親》大受歡迎 金世正：觀眾搵到共鳴 分享： 金世正給自己在《社內相親》的演出90分。 由安孝燮、金世正主演的韓劇《社內相親》，周二於播出大結局，於韓國獲得11.4%高收視，最高收視更達11.6%，而且更成為Netflix全球榜劇集類的第二名，在海外亦獲得好成績，今日女主角金世正接受韓媒訪問，大談《社內相親》為何成功：「我認為韓式浪漫在海外流行，是因為觸及的事情夠簡單，情節很多人也會遇上，因此會有共鳴。」 給自己演出90分 金世正指讀劇本時，直言估計不到海外會有熱烈反響，只知道俾心機去演，「我真的為這部劇付出了努力，研究了角色的語氣，做了很多準備。」問到會給自己的演出多少分，她給自己90分，並稱：「我勤奮地閱讀劇本，在片場非常努力地工作，所以我想給自己的演出一個高分。」《社內相親》故事改編網絡漫畫自《我和社長相親相愛》，金世正稱並沒有參考原作，「作為演員我覺得有責任去塑造角色，不會追隨漫畫版，但我知道到原版這個角色，為何會受到觀眾喜愛。」 安孝燮、金世正成為春季劇最佳男女主角。 第11集的床戲成為焦點，金世正說自己未敢翻看。 床戲成焦點自己未敢返睇 作為一部愛情喜劇，兩位主的密契非常重要，金世正大讚拍檔安孝燮，「安孝燮是一位很體貼的演員，開指前我們會討論如何去演，演對手戲時亦會關注對方的眼神和動態，所以出來的畫面很和諧。」至於第11集的床戲，成為了熱門話題，「可能有人會驚訝我拍床戲，但在角色發展的方向上，這場戲是必須的，拍攝時亦沒有尷尬，作為演員我一點都不後悔。但我會害羞，所以我還未看這集。」金世正將接拍SBS新劇《今日的網漫》，飾演一位網絡漫畫編輯，預計今年下半年播出。