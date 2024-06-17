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娛樂
2024-06-17 22:43:04

《社內相親》導演斥ViuTV未找數 金廣誠︰了解緊

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《社內相親》的導演黃汝樂表示劇集播畢半年，仍未收到款項。

《社內相親》的導演黃汝樂表示劇集播畢半年，仍未收到款項。

盧瀚霆(Anson Lo)與呂爵安(Edan)主演的港版《社內相親》播畢半年，該劇的導演黃汝樂在IG限時動態斥ViuTV從不按時匯款，不止《社內相親》，甚至還有其他劇集都仍未收到款項，並引述行內人的說話，指ViuTV成為第二個TVB，「不斷縮減製作預算，混亂的行政目光短淺，不同部門的不專業，合約形同虛設。」

黃汝樂IG

他又提到不少工作人員已轉行，「風光背後一潭死水，某影視大亨也暗地放話，香港影視將迎接至少五年寒冬，產業不再蓬勃，即使有千個巨星出現，也只會是圍爐自瀆，祝 香港好運似是暗示行內拖糧情況並非新鮮事。

黃汝樂的帖文一出，有自稱參與ViuTV劇集製作的幕後工作人員稱未試過出糧，但承認製作budget很低，亦有自稱是行內人表示「VIU TV有啲幕後，去返TVB，因為viu tv更對員工唔好

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黃汝樂曾在無綫任職，近年多為ViuTV拍攝。

黃汝樂曾在無綫任職，近年多為ViuTV拍攝。

金廣誠已找數

黃汝樂於2000年加入TVB擔任助理編導，12年成為導演，執導過《單戀雙城》、《忠奸人》、《師父明白了》、樓奴、《火線下的江湖大佬》、《公公出宮》等等。2018年曾為ViuTV執導《做演藝嘅》、《娛樂風雲》及《社內相親》。有傳媒就此事聯絡黃汝樂，他表示ViuTV已經找數。

製作部副總裁金廣誠回覆傳媒稱已找數，只是銀行過戶問題，他稱公司不太鍾意拖糧，成件事仍在了解中，相信是中間過程出現些少甩漏。

金廣誠回覆傳媒稱已找數。

金廣誠回覆傳媒稱已找數。

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