《社內相親》導演斥ViuTV未找數 金廣誠︰了解緊

盧瀚霆(Anson Lo)與呂爵安(Edan)主演的港版《社內相親》播畢半年，該劇的導演黃汝樂在IG限時動態斥ViuTV從不按時匯款，不止《社內相親》，甚至還有其他劇集都仍未收到款項，並引述行內人的說話，指ViuTV成為第二個TVB，「不斷縮減製作預算，混亂的行政目光短淺，不同部門的不專業，合約形同虛設。」

他又提到不少工作人員已轉行，「風光背後一潭死水，某影視大亨也暗地放話，香港影視將迎接至少五年寒冬，產業不再蓬勃，即使有千個巨星出現，也只會是圍爐自瀆，祝 香港好運」似是暗示行內拖糧情況並非新鮮事。

黃汝樂的帖文一出，有自稱參與ViuTV劇集製作的幕後工作人員稱未試過出糧，但承認製作budget很低，亦有自稱是行內人表示「VIU TV有啲幕後，去返TVB，因為viu tv更對員工唔好。」