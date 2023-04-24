「神之乳」AV女優安齋拉拉無懼賣淫風波 貼性感相強勢回歸

29歲日本AV女優安齋拉拉，憑着甜美的臉蛋及傲人的身材，而被外界封稱為「神之乳」，已經許久未推出新作的她，不久前才爆出疑似私下在風俗店賣肉的消息，然而，近日也傳出安齋拉拉即將回歸。對此，安齋拉拉所屬事務所「8MAN」也透過Twitter發文證實此事。

「8MAN事務所」證實側面女優post為安齋拉拉

日本「8MAN事務所」最近在Twitter發出一張女優的側臉照，同時也在文中透露，照片中的女優將重磅級回歸，然而，照片及貼文曝光之後，也讓許多老司機紛紛猜測，該名即將回歸的AV女優，應該是有着「神之乳」之稱的AV傳奇女優安齋拉拉。對此，「8MAN事務所」也在事後證實，照片中身穿性感內衣褲的女優確實是安齋拉拉，同時也透露，安齋拉拉除了即將回歸之外，同時也將推出新的寫真集。然而，消息也在曝光之後，讓不少老司機都為之暴動，紛紛留言敲碗寫真集的確實發行日期。

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