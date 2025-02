神奇4俠｜《神奇4俠：英雄第一步》首發預告 4俠造型首曝光

MCU全新階段正式啟動。繼《美國隊長4:勇敢新世界》(Captain America:Brave New World)之後,今年漫威(Marvel)超級英雄電影「第2擊」《神奇4俠: 英雄第一步》(The Fantastic Four: First Steps)定於今年7月23日公映,首輯預告片正式發布,「4俠」絕密造型首度曝光。