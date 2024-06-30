《福祿壽》扮野王決賽 陳柏曦有望三甲 趙頌宜成最強黑馬

TVB扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》今晚8點半播出，10強學員連日來秘密練兵，為決賽舞台作最後衝刺，爭奪「終極扮嘢王」殊榮。

節目製作組今日發布10強學員彩排情況，關嘉敏扮痰輝智演出「屈到輝智病了」、 趙頌宜(Maggie)扮夏胃BB演出「年三十晚的夏胃BB」、 陳柏曦扮Wrong傑演出「Wrong傑的悲傷世界」、 黃建東演出「完美的Kent Kent」、林樂熙演出「聲級！大戰一觸即發！」、陶大衛扮筷子基演出「一人福祿壽訓練學院」等等。

爆Reels王頭三甲，依次為有「翻版張智霖」封號的陳柏曦、陶大衛及黃建東。依據網上數據，陳柏曦似乎最有勝算，以單一表演短片計算，陳柏曦一人分飾數位天王偶像的短片，累積views數已衝破193萬，足足拋離陶大衛的「一人香港小姐」約80萬，成「終極爆Reel王」(截至昨午12時)。