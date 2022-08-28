稱霸YouTube QQ MUSIC攞大滿貫 BLACKPINK同RHCP Foo Fighters爭年度組合獎

世界女團天花板BLACKPINK，本月19日推出新單曲《PINK VENOM》，破盡全球多項紀錄，而且還在不停刷新中。其MV《PINK VENOM》在YouTube全球熱門歌曲排行榜，連續7天成為冠軍，僅用7天13個小時，播放率就突破兩億次，成為一周內播放量最多的MV。

作為BLACKPINK第二張專輯《BORN PINK》，首周預售就以150萬張刷新紀錄，當《PINK VENOM》MV推出後，銷情並未退減，預售量突破200萬張，創K-Pop歌手的新高。還有3周《BORN PINK》就正式推出，外界估計預售額將接近300萬張，全球fans與業內人士正拭目以待。只有中國人採用的串流平台QQ MUSIC，《BORN PINK》於「限韓令」仍在實施下，於平台4大重要榜中登頂，包括巔峰榜總榜，成為QQ MUSIC的大滿貫藝人。