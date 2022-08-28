稱霸YouTube QQ MUSIC攞大滿貫 BLACKPINK同RHCP Foo Fighters爭年度組合獎

世界女團天花板BLACKPINK，本月19日推出新單曲《PINK VENOM》，破盡全球多項紀錄，而且還在不停刷新中。其MV《PINK VENOM》在YouTube全球熱門歌曲排行榜，連續7天成為冠軍，僅用7天13個小時，播放率就突破兩億次，成為一周內播放量最多的MV。
作為BLACKPINK第二張專輯《BORN PINK》，首周預售就以150萬張刷新紀錄，當《PINK VENOM》MV推出後，銷情並未退減，預售量突破200萬張，創K-Pop歌手的新高。還有3周《BORN PINK》就正式推出，外界估計預售額將接近300萬張，全球fans與業內人士正拭目以待。只有中國人採用的串流平台QQ MUSIC，《BORN PINK》於「限韓令」仍在實施下，於平台4大重要榜中登頂，包括巔峰榜總榜，成為QQ MUSIC的大滿貫藝人。
美國MTV台頒獎禮要搵BLACKPINK救收視
此外，BLACKPINK將於明天香港時間早上8時出席美國MTV台的《VIDEO MUSIC AWARDS》，不但擔任表演嘉賓，更與Red Hot Chili Peppers、Foo Fighters、BTS，以及Bruno Mars、Anderson .Paak.組成的Silk Sonic爭「GROUP OF THE YEAR」(年度最佳組合獎)。其實BLACKPINK獲提名惹來不少爭議，因為頒獎禮的入選條件，是2020年8月1日至2021年7月31日出MV的單位才可角逐，而此段時間BLACKPINK並沒有任何新歌推出，只有成員Lisa、Rosa提出個人作品，競選年度最佳組合真的有點牽強。怪就怪YouTube冒起，令MTV頒獎禮收視不大如前，所以要請全球最紅女團來拯救收視。