《童時愛上你》首播！陳展鵬好搶戲 劇情被指輕鬆但欠追看性？

TVB新劇《童時愛上你》，搵嚟高海寧、張振朗、陳展鵬、糖妹（黃山怡）、胡楓、袁文傑及楊卓娜等人主演，劇情主要講述富家女Amanda（高海寧飾），因意外由女強人突變回八歲智商，仲同丁宥迎（張振朗飾）假結婚做掩飾。劇集喺噚晚（27日）首播，等我哋一齊睇下網民有咩反應啦～

劇情輕鬆但欠追看性

噚晚首播嘅劇情主要講到化妝界KOL「Ding哥」丁宥迎拍片狠批Double P，品牌主席Amanda（高海寧飾）冇嬲，反而希望邀請Ding哥試用產品做宣傳，可惜連番Ding哥拒絕。Amanda為咗可以同佢合作，竟然不惜落妝俾Ding哥為佢化妝。另外，Raymond（袁文傑飾）認為細妹Amanda想同佢爭做公司主席，希望製造公司危機令自己繼承主席位置，不過咁啱爸爸雷鎮嶽（胡楓飾）被診斷患上認知障礙症，並一早安排Amanda擔任代理主席。唔少網民睇完首集後認為劇情雖然輕鬆但欠追看性，留言話：「荒謬得來又幾好笑，輕鬆一下不敢要求太高」、「高ling扮細路女真係好噁心造作，劇情又老土，肉麻當有趣」、「睇咗開頭2秒，頂唔順，熄電視」、「好無聊」、「感覺少悶」及「零看點」等等。

陳展鵬好搶戲

陳展鵬喺劇中飾演Amanda助理Charlie，除咗單戀Amanda之外，嚟緊仲會同糖妹飾演嘅馬來雅有感情線。唔少網民都認為陳展鵬表現不錯，非常識合做輕鬆小品角色，例如「估唔到展鵬做呢類攪笑輕鬆小品，都幾好喎」、「陳展鵬做得比我想像中好喎好自然。原本我仲諗住佢做呢啲下把位會hea拍添。」、「展鵬暫時搶戲過張振朗」、「​​第一集煎Pan好搶鏡 我都期待佢同糖妹有咩火花」。同時亦有網民認為三位主角有火花，留言話「展鵬、張振朗、高海寧有火花！開開心心一晚！」。

女配角吸引

噚晚劇集首播，網民除咗留意女主角高海寧之外，劇中女配角們同樣備受關注，當中包括飾演辦公室員工Icy嘅李君妍、辦公室員工Gigi嘅鄧伊婷及Raymond老婆Tina嘅尹詩沛。網民們都紛紛留言話佢哋好正同靚女，例如「尹佩詩好正」、「​​有種熟女氣質」、「其實尹詩算靚女」、「暫時唯一亮點係汁汁姐同功夫妹」、「尹詩沛呢個look好正」及「啲女配角都好X正」等等。

胡楓好精靈又夠中氣

現年90歲嘅胡楓喺劇中飾演Amanda爸爸雷鎮嶽，第一集已經有爆seed鬧阿仔袁文傑，及食假提子被診斷患上認知障礙症，演出非常精彩。唔少網民都大讚佢精靈又夠中氣，例如「胡楓一把年紀仲交到戲，演藝長青樹。」、「90歲都仲咁精靈」、「佢仲鬧得好順口，一輪嘴，叻！」及「90歲仲咁夠中氣」等等。

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