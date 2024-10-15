《粵劇特朗普》三度重演加埋賀錦麗 李居明不捨新光戲院結業

《粵劇特朗普》將於明年2月1日至3日在新光戲院上演，此劇亦成為新光戲院的告別作。粵劇大師兼玄學家李居明，聯同龍貫天、陳鴻進在銅鑼灣出席記招活動，龍貫天、陳鴻進以「特朗普」、「賀錦麗」的造型出現。陳鴻進反串扮「賀錦麗」維肖維妙，他一舉手一投足都跟足對方。李居明在活動笑謂設計「賀錦麗」一角時，陳鴻進問到真人上圍大小，擔心負苛太重，大師也上網搜尋照片，估計現時陳鴻進的造型貼近原型。

《粵劇特朗普》吸年青人留意粵劇 李居明表示《粵劇特朗普》已是第三次重演，每次都吸引很多年青人入場，而且對很多年青人來說，《粵劇特朗普》是新光戲院的另一象徵。他亦很開心《粵劇特朗普》曾獲不同國際媒體採訪。陳鴻進過去被大師安排不少特別造型，他不覺得被整蠱，認為作為一個演員要接受不同挑戰，而且覺得很好玩。大師指陳鴻進是丑生王，角色要令人開心，所以對方每次都很放心機去演繹，龍貫天是文武生，唱功厲害，所以當他唱《粵劇特朗普》時，會全場大合唱，這亦是粵劇界很少見的互動。

李居明︰一定要同北角居民交代 新光戲院將於2月底正式易主，李居明表示這是不可逆轉的事實，並以「光榮結業」去形容新光易主一事。他稱現時仍在跟教會及相關部門討論一些可能性，當有正式結論便會跟大家交代。他指新光每晚都有一千觀眾入場，繼而帶動該區經濟，因此新光的變動是有必要跟北角居民交代，好讓鄰近店舖考慮未來經營方向。他說︰「新光的榮辱、告別有關東西，要到所有嘢都已經塵埃落定，再跟香港市民交代整件事。」 作為八和會館主席的龍貫天指出，新光戲院在80年代已經吸引中國有名的戲曲演員輪住登台，希望新光戲院像2012年快要結業時，有新的曙光，好讓新光的粵劇文化可以保留下來，盼有一個開心的結局。

新光結業中斷兩地交流 李居明提到新光戲院一直都擔任著重要角色，是香港粵劇及內地戲曲的溝通橋樑，內地劇團得知新光結業消息之後，都大感難過。他說︰「如果呢個交流中斷，政府就要接手處理交接，有好多嘢要傾同處理，因為少咗一個可以俾香港劇團同內地劇團演出、交流嘅地方。內地係緊張啲，因為無咗一個佢哋鍾意嘅劇場俾佢哋表演。」 曾想過覓地重建新光 他坦言新光場地的檔期安排靈活非常，只需要一個電話，夾到檔期便可以演出，不用像政府場地需要一年前申請，掣肘頗多，就算想加開幾個不同演出也非常困難，因此劇界對新光結業都大感可惜。問到會否覓地重見新光，李居明表示無時無刻都在想，但暫時未有結論，一切有待確實結果之後，才可以再作安排。