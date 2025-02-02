《粵劇特朗普》賣過滿堂紅 李居明預告2月底開放最神秘化妝間

《粵劇特朗普》昨晚（1日）在新光戲院舉行開鑼拜神及醒獅點睛儀式，亦是新光戲院結束前最後一次有如此盛大的儀式。李居明率領龍貫天、陳咏儀及陳鴻進等現身及接受訪問。他表示四場都爆滿，當中不乏年青人首次支持，大感開心。

新光易主後再戰西九

李居明表示3月3日易手予教會之後，6月會在西九舉行《粵劇特朗普》的Elon Musk版本，屆時將會增添Elon Musk一角，並透露特首李家超屆時也會出席。他亦有意將《粵劇特朗普》推廣至其他地方，已經與馬來西亞及澳門有關部門傾討。

公開新光最神秘地方

他稱本月22日將會舉行新光開放日，屆時公眾可以入場參觀新光最神秘的化妝間，塵封十幾廿年。他指這麼多年以來，沒有人入過去「呢個唔敢用嘅化妝間」，只有賴慰玲入過去，一直都沒有開放，但有感快將清拆，所以著有膽的人才入去。他表示有更「勁」的地方，如跟米雪拍攝過的棧道，但沒打算開放予觀眾。接著3月1日會上映千人周末午夜場播放《大迷信2025》，亦跟不同小食店合作，在戲院擺檔，讓大家重拾當年的氣氛。去到3月3日便會熄燈、拉閘，預料屆時有幾千人送別新光，需要封路避免發生意外。