﻿紅白︱工藤靜香母女檔演繹金曲 福山雅治唱壓軸帶領白組勝出

每年除夕舉行的日本演藝界盛會《第73屆紅白歌唱大賽》，在2023年來臨前已圓滿結束，今屆由橋本環奈偕大泉洋擔任兩組司儀，亦是從2019年疫情後再次招待現場觀眾在場，最終由白組相隔3年再度勝出。

King & Prince最後演出

今年《紅白》由樂壇天王福山雅治擔任壓軸歌手，韓團TWICE、IVE、LE SSERAFIM紛紛登場，東洋女團乃木坂46的人氣成員齋藤飛鳥離隊在即，是她效力組合11年來最後一次以乃木坂成員身份參加《紅白》。至於將在今年春天解體的尊尼組合King & Prince，也最後一次以5人姿態站上《紅白》舞台，令粉絲大喊不捨，還有Snow Man、浪花男子等演出，而身為尊尼師兄的嵐成員櫻井翔就化身特派員出席，跟擔任評判的隊友松本潤又再同框。