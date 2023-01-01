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娛樂
2023-01-01 01:07:21

﻿紅白︱工藤靜香母女檔演繹金曲 福山雅治唱壓軸帶領白組勝出

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《第73屆紅白歌唱大賽》由橋本環奈擔任司儀。

《第73屆紅白歌唱大賽》由橋本環奈擔任司儀。

每年除夕舉行的日本演藝界盛會《第73屆紅白歌唱大賽》，在2023年來臨前已圓滿結束，今屆由橋本環奈偕大泉洋擔任兩組司儀，亦是從2019年疫情後再次招待現場觀眾在場，最終由白組相隔3年再度勝出。

King & Prince最後演出

今年《紅白》由樂壇天王福山雅治擔任壓軸歌手，韓團TWICE、IVE、LE SSERAFIM紛紛登場，東洋女團乃木坂46的人氣成員齋藤飛鳥離隊在即，是她效力組合11年來最後一次以乃木坂成員身份參加《紅白》。至於將在今年春天解體的尊尼組合King & Prince，也最後一次以5人姿態站上《紅白》舞台，令粉絲大喊不捨，還有Snow Man、浪花男子等演出，而身為尊尼師兄的嵐成員櫻井翔就化身特派員出席，跟擔任評判的隊友松本潤又再同框。

尊尼組合King & Prince最後一次以5人姿態站上《紅白》舞台。

尊尼組合King & Prince最後一次以5人姿態站上《紅白》舞台。

篠原涼子再拍小室

闊別《紅白》已24年的工藤靜香，今次與大女心美(Cocomi)以母女檔演出，由心美吹長笛伴奏，靜香大唱昔日金曲。同時，篠原涼子事隔多年再以歌手身份出場，更請來當年恩師小室哲哉一同站台表演代表作《愛戀心痛與堅強》，為觀眾勾起不少美好回憶。
 

篠原涼子請來當年恩師小室哲哉一同站台表演代表作。

篠原涼子請來當年恩師小室哲哉一同站台表演代表作。

工藤靜香大唱昔日金曲。 工藤靜香與大女心美以母女檔演出。

Aimer公布婚訊

另外，動漫界歌姬Aimer首次參與《紅白》，在台上演繹大熱作《鬼滅之刃 遊郭編》主題曲《殘響散歌》，在完騷後更公布婚訊，與《殘響散歌》的作曲者飛內將大註冊結婚。

Aimer首次參與《紅白》演繹《鬼滅之刃 遊郭編》主題曲《殘響散歌》，完騷後更公布婚訊。

Aimer首次參與《紅白》演繹《鬼滅之刃 遊郭編》主題曲《殘響散歌》，完騷後更公布婚訊。

《紅白》圖輯

橋本環奈 TWICE Snow Man 福原遙 & 目黑蓮@Snow Man 櫻井翔 & 松本潤 齋藤飛鳥@乃木坂46
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