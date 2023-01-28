《紙皮婆婆》任俠向舒琪開火︰原來我的老師一直講一套做一套

電影《紙皮婆婆》編劇兼導演任俠，透過香港編劇權益聯盟要求與天下一老闆古天樂對話。聯盟指天下一就處理《紙皮婆婆》編劇費、編劇合約，以及「金馬創投百萬首獎」的獎金分配上涉及嚴重不公，發出公開信要求與天下一老闆古天樂直接對話，糾紛持續發酵數天後，古天樂公司再發聲明澄清冇獨吞獎金冇拖糧冇包庇監製。

天下一公開回應後，任俠清楚責任誰屬，昨晚（27日）任俠於個人fb專頁出文，今次矛頭直指向監製舒琪，並指稱一個一直教他要相信人，相信人生的老師，原來一直在欺騙他，更大罵他講一套做一套。

任俠（ 27/1 ）全文如下︰

「事隔三年先追數是因為舒琪是我就讀演藝學院時的老師，吳凱恩、廖婉虹是我的師姐。我怎可能料到我的老師會騙我？是他一直教我要相信人，相信人性，相信香港人。甚至我的電影品味很大部份也是通過他的影評和教導形塑。

而當產生懷疑後我也需要時間去接受原來我的老師一直講一套做一套，也要時間累積證據去確定。若我在開工三個月、半年、一年後就對他作出追討（which期間我有不斷嘗試追問關於合約和編劇費，都被他們用拖字訣和一定會開拍欺瞞）指控，大家不是也會罵我不尊師重道、不懂飲水思源、不感恩提攜自己的人嗎？

除了《紙皮婆婆》還有《少年》，這四年間我被一個曾經教導我如家人般的父輩連續出賣。但我仍然堅持完成了《少年》並鼓起勇氣公開追討《紙皮婆婆》。就算大家討厭我，我也喜歡這樣的自己，因為我沒有成為那種我最討厭的大人。」