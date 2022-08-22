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娛樂
2022-08-22 18:13:31

「細龍太」陳偉琪deep V晒E級上圍 拍《3日2夜》搞到觀眾熱血沸騰

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「細龍太」陳偉琪與「佐治」張明偉合作主持香港開電視的《Summer Girls 2022》。

「細龍太」陳偉琪與「佐治」張明偉合作主持香港開電視的《Summer Girls 2022》。

香港開電視節目《Summer Girls 2022》由離開無綫的「細龍太」陳偉琪(Vicky)及「佐治」張明偉主持，聯同15位身材出眾的參賽者，一齊硬撼「娘家」的港姐總決賽。《Summer Girls 2022》主打戶外水上競技活動，15位參賽者當然全水著上陣，節目未開播已經引起大家熱烈討論。

Vicky在ig不時公開節目花絮。 Vicky在ig不時公開節目花絮。 二人同拍過《愛．回家之開心速遞》，但交流不及今次多。

拍《32夜》衝擊視覺

面對15位參賽者來勢「胸胸」，Vicky亦都不弱。本身擁有E級驕人上圍的她，因為鬼妹仔性格，從不遮掩其身材，不時在社交平台分享性感照片。Vicky在加拿大長大，分別於《2011年溫哥華華裔小姐競選》奪得亞軍及《2013年香港小姐》晉身五強。在無綫發展多年，除了《愛．回家之開心速遞》中的「細龍太」而成功入屋之外，另一代表作非她主持的《32夜》莫屬。當時她到首爾拍攝節目，以三點式泳衣挑戰不同水上活動，更玩跳彈床，畫面對於觀眾來說絕對是視覺震撼，因而令她聲名大噪。

陳偉琪因《3日2夜》而聲名大噪。 陳偉琪因《3日2夜》而聲名大噪。 陳偉琪因《3日2夜》而聲名大噪。 陳偉琪因《3日2夜》而聲名大噪。

驕人身材兼是籃球高手

不過，Vicky並非只得驕人身材，她於加拿大卑詩省大學政治系及哲學系畢業，同時擁有8級鋼琴及豎琴資格，並於19年參加世界表演藝術錦標賽「WCOPA」香港賽區比賽，共橫掃8個獎項，包括豎琴、鋼琴、演戲及modeling，其後她代表中港澳區出戰在洛杉磯舉辦的總決賽，並進入表演組（Acting）半決賽和樂器組（Instrument）決賽（金牌）。

此外，Vicky亦是「好波之人」，所指的是籃球，她本身是籃球高手，加上其性格豪邁，每次落場打籃球時，氣勢絕不輸給男仔。她更不時到街場打波，最常出沒在維園與修頓的籃球場，甚至有「波牛琪」的稱號。

即看陳偉琪靚相︰

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