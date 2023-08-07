「維港水上音樂會」Tyson Yoshi壓軸登場 Karencici 77Ke柯棨棋維港放電

「樂聚維港嘉年華」是香港旅遊發展局(旅發局)舉辦的一個活動，持續舉行了連續5個周末的精彩演出。其中，昨晚的水上音樂會以「電音狂熱」為主題，邀請了本地歌手Tyson Yoshi、台灣歌手Karencici以及新人77Ke柯棨棋表演。這場音樂會以節奏感十足的電子音樂，為觀眾們帶來了一個炎夏中的消暑之夜。

Tyson Yoshi在這場音樂會上演唱了四首熱門歌曲，分別是《I don't smoke and I don't drink》、《Be mine》、《Just break up》和《Christy》。每次表演都引起觀眾的高度興奮，而他這次在特別搭建的水上舞台上的表演，他以無限熱情地融化了在場觀眾。他表示：「第一次在水上舞台演出，能夠在維港美景下近距離觀賞煙花，與大家一起在海上開派對，讓我感到非常興奮！」