「維港水上音樂會」Tyson Yoshi壓軸登場 Karencici 77Ke柯棨棋維港放電

「樂聚維港嘉年華」是香港旅遊發展局(旅發局)舉辦的一個活動，持續舉行了連續5個周末的精彩演出。其中，昨晚的水上音樂會以「電音狂熱」為主題，邀請了本地歌手Tyson Yoshi、台灣歌手Karencici以及新人77Ke柯棨棋表演。這場音樂會以節奏感十足的電子音樂，為觀眾們帶來了一個炎夏中的消暑之夜。
Tyson Yoshi在這場音樂會上演唱了四首熱門歌曲，分別是《I don't smoke and I don't drink》、《Be mine》、《Just break up》和《Christy》。每次表演都引起觀眾的高度興奮，而他這次在特別搭建的水上舞台上的表演，他以無限熱情地融化了在場觀眾。他表示：「第一次在水上舞台演出，能夠在維港美景下近距離觀賞煙花，與大家一起在海上開派對，讓我感到非常興奮！」
天后御用唱作女將
Karencici是一位年僅22歲的「潮流女聲」，在16歲時就為知名歌手田馥甄寫歌，並為蔡依林、楊丞琳、林宥嘉等歌手作曲作詞。她曾入圍台灣金曲獎的「最佳新人獎」和「最佳華語女歌手」，實力不容小覷。這次她帶來了《99% Angel》、《R&B GIRL》、《GO LUV URSELF》和《Kiss Me》等歌曲，她獨特而充滿魅力的嗓音令人驚豔。她表示：「能夠在標誌性的維港海上表演，與觀眾一起感受音樂中的訊息，隨著節拍和海浪一起搖擺，一起享受，感覺太棒了！」她還讚賞Tyson Yoshi在舞台上的魅力，希望將來能與香港的音樂人多交流。
最潮最Chill電子音樂作結
至於Karencici的師弟77Ke柯棨棋，這是他第一次來香港演出。他早前推出了首張專輯，帶來了《Your Wonderland》、《Never Let You Down》、《紙和草》和《白貓》等歌曲，讓香港觀眾在夏夜晚風中體驗了不同的音樂風格。他表示：「第一次來香港表演，既興奮又緊張，很高興有機會分享我的新歌，也期待認識更多的香港樂迷。我的音樂定義就是把個人認為酷、好聽、獨特、新穎的元素放在一起，希望大家一起享受這場演出！」