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娛樂
2023-11-17 18:00:00

網民票選「十大靚到癲女明星」　朱茵、張柏芝、袁澧林都上榜但都輸俾佢（多圖）

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網民票選「靚到癲女明星」TOP10 視后新人都上榜！

討論區嘅一班網民不時發起男神、女神選舉，以一人一票票選心中所支持嘅嘅男女星；日前，有網民就以「一人一個靚到癲嘅女明星」為題出PO，成功吸引唔少網民投票，TOP10名單既有視后級人馬，亦有加入娛樂圈無耐嘅新人，唔知當中又有冇你支持嘅女星？一齊睇下名單啦！

第十位：袁澧林

現年30歲嘅「文青女神」袁澧林（Angela），一出道就被大讚外貌與形象夠晒清純，時裝平面廣告、電視劇、電影、MV等都不乏佢嘅身影，更獲ViuTV重用，拍攝開台短劇《We I U》、《三一如三》、《瑪嘉烈與大衛系列 前度》、《I SWIM》等劇集；上年佢仲憑電影《窄路微塵》入圍金馬獎及金像獎「最佳女主角」提名名單。今年開始佢更赴台發展，將會參演「台版梨泰院Class」《來！金來號！》（FIRED UP！），飾演女主角趙以瑞。

「文青女神」袁澧林（Angela）被不少網民大讚（袁澧林IG） 「文青女神」袁澧林（Angela）被不少網民大讚（袁澧林IG） 「文青女神」袁澧林（Angela）被不少網民大讚（袁澧林IG） 「文青女神」袁澧林（Angela）被不少網民大讚（袁澧林IG） 「文青女神」袁澧林（Angela）被不少網民大讚（袁澧林IG）

第九位：林愷鈴

現年23歲嘅「最索星二代」林愷鈴（Ashley），遺傳爸爸林煒及媽媽龔慈恩嘅優良基因，憑仙氣滿瀉及高顏值頗受矚目，有網民認為佢靚得自然及完勝邱淑貞囡囡沈月。上年林愷鈴喺ViuTV劇集《繩角》飾演姜秀賢，與MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）有感情線，唔少網民睇完都大讚好sweet；最近佢就再參演ViuTV另一套劇集《冰上火花》飾演余悅，更首次獻出螢幕初吻。至於感情方面，清純乖乖女形象深入民心嘅Ashley，較早前驚爆與型男楊天宇（Angus）發展地下情。

林愷鈴Ashley身高達1.73米（林愷鈴） 林愷鈴Ashley身高達1.73米（林愷鈴） 林愷鈴Ashley身高達1.73米（林愷鈴） 林愷鈴Ashley身高達1.73米（林愷鈴）

第八位：蔡思貝

現年32歲嘅蔡思貝（Sisley），喺2013年參選港姐奪得亞軍後入行，加入TVB後隨即被受力捧，不過可惜聲線及演技經常被觀眾批評；後來佢不介意扮醜喺《踩過界》飾演癲姐，演技亦漸趨成熟，令唔少網民改觀及喺《萬千星輝頒獎典禮2020》登上視后寶座。雖然蔡思貝被網民指同KOL達哥好似樣，不過亦有網民大讚佢靚女及留長頭髮有女人味。

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第七位：朱茵

52歲嘅朱茵係唔少人心目中的「一代性感女神」，1995年佢喺電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》和《西遊記大結局之仙履奇緣》中飾演古靈精怪嘅紫霞仙子，電影中佢美艷動人，一雙大眼令人立即有心動嘅感覺，呢個經典角色至今都冇人可以取材；不過有網民認為現時嘅佢仙氣勁跌老態盡現。

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朱茵的代表作是紫霞仙子。（資料圖片） 朱茵的代表作是紫霞仙子。（資料圖片） 朱茵的代表作是紫霞仙子。（資料圖片） 朱茵的代表作是紫霞仙子。（資料圖片）

第六位：陳穎欣（Yanny）

前Super Girls成員Yanny陳穎欣，早年常於YouTube頻道「試當真Trial & Error」出現，去年6月更加簽約成為試當真藝人，惟與經理人公司合約不變，兩間公司以合作模式進行。Yanny出道以來被指係Super Girls最靚嘅一員，唔少人都大讚佢外貌清純，所以有「冰山美人」之稱。早前佢喺ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》飾演何晞媛，由於角色性格討好，對細佬關愛及對暗戀者善良，更重要嘅係Yanny演得相當貼地，唔單止敷面膜展現素顏，更戙高腳剪趾甲，不經意地大騷美腿，拋下女神形象令一班網民大為心動，更被稱為「姐姐天花板」。

第五位：張柏芝

張柏芝父親係上海人，母親則係中英混血兒，所以擁有四分一英國血統，因此具有混血兒精緻深邃嘅五官。入行初期，張柏芝除咗唱歌之外，仲參與唔少電影拍攝，當中《喜劇之王》及《星願》更被指係佢顏值嘅巔峰時期。雖然佢已成為三子之母，但身材同樣貌都保養得好好。較早前到巴黎出席出席珠寶品牌活動時，更被大讚係顏值天花板。

第四位：李佳芯

講到靚樣女藝人，相信唔少人都會諗起視后李佳芯（Ali），所以佢成功入選真係一啲都唔意外。雖然佢因身體問題減產拍劇，不過最近都有新綜藝節目《日本18種住法》播出，大家都繼續可以喺電視機見到佢。Ali喺上年已經踏入4字頭，依然容光煥發，保養得宜，無論係外貌、皮膚先係身材都猶如少女一樣，難怪被網民指係「中女天花板」。

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李佳芯（Ali）絕對是女神級 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。 李佳芯Ali不斷提醒自己，要照顧好身體。

第三位：Ivy So＠COLLAR

蘇雅琳Ivy So自COLLAR出道以來，一直被指為顏值擔當，靚樣備受網民肯定。Ivy亦好識做咁不時上載靚相到社交網站，向網民大派福利。佢除咗身為女團成員之外，今年仲挑戰成為演員，孭飛擔任ViuTV劇集《和解在後》女主角，表現一啲都唔失禮，被觀眾激讚唔似第一次演戲。

Ivy So@Collar青春無敵（Ivy So蘇雅琳 IG） Ivy So@Collar青春無敵（Ivy So蘇雅琳 IG） Ivy So@Collar青春無敵（Ivy So蘇雅琳 IG） Ivy So@Collar青春無敵（Ivy So蘇雅琳 IG） Ivy So@Collar青春無敵（Ivy So蘇雅琳 IG） Ivy So@Collar青春無敵（Ivy So蘇雅琳 IG）

第二位：雲浩影

雲浩影（Cloud）2010年只得12歲嘅佢已經喺歌唱比賽攞冠軍， 當時仲係由家燕媽媽頒獎俾佢。2011年成為家燕媽媽旗下少女組合Honey Bees成員，除咗有推出歌曲之外，佢仲經常有機會與家燕媽媽同台演出。去到《全民造星III》，Cloud喺比賽中表現非常淡定，成功備受注目，人氣急升。喺上年，Cloud正式出道做歌手，更成功獲得叱咤樂壇生力軍女歌手金獎。有網民認為佢有樣有實力，係現今年輕女歌手中顏值最高嘅一位。

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雲浩影Cloud唱功、氣質及外表兼備（雲浩影ig） 雲浩影Cloud唱功、氣質及外表兼備（雲浩影ig） 雲浩影Cloud唱功、氣質及外表兼備（雲浩影ig） 雲浩影Cloud唱功、氣質及外表兼備（雲浩影ig） 雲浩影Cloud唱功、氣質及外表兼備（雲浩影ig） 雲浩影Cloud唱功、氣質及外表兼備（雲浩影ig） 雲浩影Cloud唱功、氣質及外表兼備（雲浩影ig）

第一位：鍾欣潼（阿嬌）

現年42歲嘅組合Twins成員鍾欣潼（阿嬌）向來保養得宜，一出道已經憑住靚樣，登上當年女神首位。不過佢身型經常都會成為網民嘅焦點，時肥時瘦嘅佢最近已經重回顏值巔峰，狀態極佳。有網民更封佢做「亞洲Natalie Portman」及「香港第一顏值」。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

鍾欣潼（阿嬌）現年42歲保養得宜（鍾欣潼IG） 鍾欣潼（阿嬌）現年42歲保養得宜（鍾欣潼IG） 鍾欣潼（阿嬌）現年42歲保養得宜（鍾欣潼IG） 鍾欣潼（阿嬌）現年42歲保養得宜（鍾欣潼IG） 鍾欣潼（阿嬌）現年42歲保養得宜（鍾欣潼IG） 鍾欣潼（阿嬌）現年42歲保養得宜（鍾欣潼IG） 鍾欣潼（阿嬌）現年42歲保養得宜（鍾欣潼IG） 鍾欣潼（阿嬌）現年42歲保養得宜（鍾欣潼IG） 鍾欣潼（阿嬌）現年42歲保養得宜（鍾欣潼IG）
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