《緊急迫降》奪韓國開畫票房冠軍 呼應抗疫時代4大必睇看點

由雙影帝李康昊、李炳憲和康城影后全度妍主演的韓國首部空難題材電影《緊急迫降》，在大鐘奬導演韓在林耗時10年、斥資300億韓圜打造下，將遠在天邊的空難，聯繫到近在咫尺的共同抗疫經驗，微妙呼應時代，在早前的康城影展中，獲觀眾鼓掌10分鐘。電影在韓國開畫即勇奪票房冠軍，上映4日累積入場人次達100萬，取得100億韓圜票房佳績。香港方面，周末累積票房達200萬港元(截至8月7日下午6時)。

《緊急迫降》，論劇力、演員表現與電腦特效，與本周上映的荷李活大製作相比，絕不遜色，四大必睇看點如下：

1. 空中版的《屍殺列車》 勾抗疫回憶

《緊急迫降》是編導韓在林10年前的構思，電影故事講述不明病毒入侵客機，乘客雖用盡辦法避免吸入氣體，但置身密封機艙難免受感染，人傳人的傳播速度極快，看似是空中版的《屍殺列車》，但今次換上更貼地的病毒，機艙乘客被隔離，以致整班航機自行隔離的情節，令人勾起兩年半的抗疫回憶，更會在角色上看到自己的影子。

2. 雙影帝互相輝映

《緊》片中一眾角色受到突發災難的壓力，人性的掙扎與變化，在一眾實力派演員的立體鮮明，宋康昊演愛妻號探員，李炳憲則是單親暖爸，兩人雖沒同場鬥戲，一個在地一個在天，各自示範影帝級演技，宋康昊的演出比《孩子轉運站》更為深刻。扮演神秘乘客的任時元亦表現亮眼，詭異笑容，令人不寒而慄。