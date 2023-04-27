《緣路山旮旯》導演黃浩然新作 「香港人壽」一起同行《全個世界都有電話》試映場+音樂會

《全個世界都有電話》講述三位中學好友相約在25年後聚首，因為智能手機而各自經歷了不平凡的一天。

《緣路山旮旯》導演黃浩然執導的新作《全個世界都有電話》，入圍第25屆烏甸尼遠東電影節，並將於本月29日在電影節進行全球首映。正身在意大利烏甸尼斯的黃浩然宣布，將於6月22日（端午節假期），以全港首創的「電影試映+音樂會」形式，在香港舉行電影發佈。

《全個世界都有電話》即將公演，黃浩然選用本地獨立音樂作為主要配樂，更特別邀請台灣音樂單位加入創作。而為了進一步凸顯電影與音樂的關係，同時為觀眾提供一氣呵成的視聽之娛，該片特別於6月22日舉行「【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場+音樂會」，開創以「電影試映+音樂會」跨界別形式發布電影的先河，邀請觀眾及樂迷於黃昏時份，先到戲院觀賞電影，晚上再到九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星欣賞音樂會。