《緣路山旮旯》導演黃浩然新作 「香港人壽」一起同行《全個世界都有電話》試映場+音樂會

《緣路山旮旯》導演黃浩然執導的新作《全個世界都有電話》，入圍第25屆烏甸尼遠東電影節，並將於本月29日在電影節進行全球首映。正身在意大利烏甸尼斯的黃浩然宣布，將於6月22日（端午節假期），以全港首創的「電影試映+音樂會」形式，在香港舉行電影發佈。
《全個世界都有電話》即將公演，黃浩然選用本地獨立音樂作為主要配樂，更特別邀請台灣音樂單位加入創作。而為了進一步凸顯電影與音樂的關係，同時為觀眾提供一氣呵成的視聽之娛，該片特別於6月22日舉行「【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場+音樂會」，開創以「電影試映+音樂會」跨界別形式發布電影的先河，邀請觀眾及樂迷於黃昏時份，先到戲院觀賞電影，晚上再到九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星欣賞音樂會。
香港及台灣音樂單位參與
有份參與音樂會的單位，全屬電影配樂歌曲原唱者，包括周國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英（麗英@小薯茄）、顏培珊、KINKI盧芷韻及樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅，再加上台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草，屆時會現場演繹多首於電影中出現的歌曲。
此外，購買$690門票套裝的觀眾，更可獲贈《全個世界都有電話》原聲大碟。活動套票於明日(28日)上午10時起至5月6日，在KKday獨家優先訂購，並於5月12日上午10時起在快達票售票網正式公開發售。
盼為觀眾帶來視聽盛宴
對於《全個世界都有電話》首創「電影試映+音樂會」，黃浩然表示：「電影本來就是通過影像與聲音的結合，從而締造出氣氛與感情。我拍香港獨立電影，採用香港獨立音樂，件事好正！我一直有留意香港本土獨立音樂發展，眼見近年百花齊放，於是決心透過電影進一步推廣本地獨立音樂。與此同時，《全個世界都有電話》的部分後期工作在台灣進行，當中得到不少台灣創作人的協助，通過他們的作品，為電影錦上添花。音樂與電影本來就是相輔相成、相得益彰，這次將兩者二合為一，希望為觀眾呈獻一次前所未有的視聽娛樂盛宴。」
【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會活動資料
日期：6月22日
電影試映
戲院：九龍灣嘉禾MegaBox/星影匯Metroplex戲院
場次：下午4:00/4:10/4:20/5:55/6:05/6:15
音樂會
地點：Star Hall匯星
時間：晚上8:30
票價
$690（A區電影門票乙張＋A區音樂會門票乙張＋《全個世界都有電話》電影原聲大碟乙隻）
$590（B區電影門票乙張＋B區音樂會門票乙張）
$390（C區電影門票乙張＋C區音樂會門票乙張）
票務詳情
優先訂票：4月28日上午10:00起至5月6日於KKday獨家優先訂購
公開發售：5月12日上午10:00起於快達票售票網www.hkticketing.com正式公開發售
*戲院、場次及座位將由大會分配，不作個別選擇。
*KKday及快達票將向每張門票額外收取行政費用。
NFT門票發售詳情
5月8日晚上10:00起於www.whyhk.io/nft/公開發售
節目查詢：[email protected]
《全個世界都有電話》劇情簡介
《全個世界都有電話》由周國賢、韋羅莎、陳湛文、蔡思韵、周漢寧及鄧麗英主演，故事講述三位中學好友相約在25年後聚首，因為智能手機而各自經歷了不平凡的一天，更為自己的人生找到了新意義，希望引領觀眾從現實與虛擬世界的反差、昔日與現在之間的變化得到啟發，同時反思：當手機、網路及社群軟體變成不可或缺，當現實生活與虛擬世界出現反差，當青年時期單純浪漫，當時間過去事過境遷……我們當年情懷與信念還在嗎？