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娛樂
2023-04-27 19:18:29

《緣路山旮旯》導演黃浩然新作 「香港人壽」一起同行《全個世界都有電話》試映場+音樂會

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全個世界都有電話

《全個世界都有電話》講述三位中學好友相約在25年後聚首，因為智能手機而各自經歷了不平凡的一天。

《緣路山旮旯》導演黃浩然執導的新作《全個世界都有電話》，入圍第25屆烏甸尼遠東電影節，並將於本月29日在電影節進行全球首映。正身在意大利烏甸尼斯的黃浩然宣布，將於622日（端午節假期），以全港首創的「電影試映+音樂會」形式，在香港舉行電影發佈。

《全個世界都有電話》即將公演，黃浩然選用本地獨立音樂作為主要配樂，更特別邀請台灣音樂單位加入創作。而為了進一步凸顯電影與音樂的關係，同時為觀眾提供一氣呵成的視聽之娛，該片特別於622日舉行「【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場+音樂會」，開創以「電影試映+音樂會」跨界別形式發布電影的先河，邀請觀眾及樂迷於黃昏時份，先到戲院觀賞電影，晚上再到九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星欣賞音樂會。

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香港及台灣音樂單位參與

有份參與音樂會的單位，全屬電影配樂歌曲原唱者，包括周國賢、mansonvibes、周漢寧、鄧麗英（麗英@小薯茄）、顏培珊、KINKI盧芷韻及樂隊組合GDJYB雞蛋蒸肉餅，再加上台灣音樂單位秦旭章、守夜人、靈魂沙發及溫室雜草，屆時會現場演繹多首於電影中出現的歌曲。

此外，購買$690門票套裝的觀眾，更可獲贈《全個世界都有電話》原聲大碟。活動套票於明日(28)上午10時起至56日，在KKday獨家優先訂購，並於512日上午10時起在快達票售票網正式公開發售。

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盼為觀眾帶來視聽盛宴

對於《全個世界都有電話》首創「電影試映+音樂會」，黃浩然表示：「電影本來就是通過影像與聲音的結合，從而締造出氣氛與感情。我拍香港獨立電影，採用香港獨立音樂，件事好正！我一直有留意香港本土獨立音樂發展，眼見近年百花齊放，於是決心透過電影進一步推廣本地獨立音樂。與此同時，《全個世界都有電話》的部分後期工作在台灣進行，當中得到不少台灣創作人的協助，通過他們的作品，為電影錦上添花。音樂與電影本來就是相輔相成、相得益彰，這次將兩者二合為一，希望為觀眾呈獻一次前所未有的視聽娛樂盛宴。」

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【香港人壽】一起同行《全個世界都有電話》試映場＋音樂會活動資料

日期：622

電影試映

戲院：九龍灣嘉禾MegaBox/星影匯Metroplex戲院

場次：下午4:00/4:10/4:20/5:55/6:05/6:15

音樂會

地點：Star Hall匯星

時間：晚上8:30

票價

$690A區電影門票乙張＋A區音樂會門票乙張＋《全個世界都有電話》電影原聲大碟乙隻）

$590B區電影門票乙張＋B區音樂會門票乙張）

$390C區電影門票乙張＋C區音樂會門票乙張）

票務詳情

優先訂票：428日上午10:00起至56日於KKday獨家優先訂購

公開發售：512日上午10:00起於快達票售票網www.hkticketing.com正式公開發售

*戲院、場次及座位將由大會分配，不作個別選擇。

*KKday及快達票將向每張門票額外收取行政費用。

NFT門票發售詳情

58日晚上10:00起於www.whyhk.io/nft/公開發售

節目查詢：[email protected]

《全個世界都有電話》劇情簡介

《全個世界都有電話》由周國賢、韋羅莎、陳湛文、蔡思韵、周漢寧及鄧麗英主演，故事講述三位中學好友相約在25年後聚首，因為智能手機而各自經歷了不平凡的一天，更為自己的人生找到了新意義，希望引領觀眾從現實與虛擬世界的反差、昔日與現在之間的變化得到啟發，同時反思：當手機、網路及社群軟體變成不可或缺，當現實生活與虛擬世界出現反差，當青年時期單純浪漫，當時間過去事過境遷……我們當年情懷與信念還在嗎？

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