《繁花》未完 王家衛執導胡歌版《偷心》MV 拆解寶總情歸何處(有片)

9月20日，胡歌翻唱的張學友歌曲、電視劇《繁花》中阿寶的專屬曲目《偷心》正式上線，各大音樂平台同步推出由王家衛執導的全新MV。這不僅是男主角的生日禮物，更可以視為《繁花》的前傳或2.0版本，當中拆解了電視劇中未曾交代的寶總情感歸屬。

在MV中，胡歌再次回歸「寶總」身份，重現劇集中的經典背影。阿寶獨自前往一個倉庫，尋找一架刻有「金魚」圖案的鋼琴。在金宇澄原著《繁花》中，阿寶青梅竹馬的玩伴蓓蒂的鋼琴上就有金魚的圖案，但隨著歲月流逝，這架鋼琴也遺失了。對阿寶來說，蓓蒂是他童年最大的遺憾，金魚鋼琴的琴聲在他的記憶中不斷迴響，成為他無法割舍的情結。MV中，《偷心》的歌詞「長夜裡越來越冷清，回憶裡越來越孤寂」與胡歌的獨白交織，將阿寶心中深藏的情感釋放。