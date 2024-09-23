《繁花》未完 王家衛執導胡歌版《偷心》MV 拆解寶總情歸何處(有片)

9月20日，胡歌翻唱的張學友歌曲、電視劇《繁花》中阿寶的專屬曲目《偷心》正式上線，各大音樂平台同步推出由王家衛執導的全新MV。這不僅是男主角的生日禮物，更可以視為《繁花》的前傳或2.0版本，當中拆解了電視劇中未曾交代的寶總情感歸屬。
在MV中，胡歌再次回歸「寶總」身份，重現劇集中的經典背影。阿寶獨自前往一個倉庫，尋找一架刻有「金魚」圖案的鋼琴。在金宇澄原著《繁花》中，阿寶青梅竹馬的玩伴蓓蒂的鋼琴上就有金魚的圖案，但隨著歲月流逝，這架鋼琴也遺失了。對阿寶來說，蓓蒂是他童年最大的遺憾，金魚鋼琴的琴聲在他的記憶中不斷迴響，成為他無法割舍的情結。MV中，《偷心》的歌詞「長夜裡越來越冷清，回憶裡越來越孤寂」與胡歌的獨白交織，將阿寶心中深藏的情感釋放。
《偷心》MV特別邀請胡歌的父親胡逸材，出演「倉庫管理員」一角，胡歌曾表示，飾演寶總讓他與父親的日常相處有了更多共同語言。這次父親的參與MV，讓胡歌用這首歌將父輩的青春時光永恆定格，並致敬那年代親歷大時代發展的奮鬥者們。
在王家衛的作品裡，對於回憶總是有失敗的註解，《繁花》的寶總身邊也不例4外，他雖然不乏桃花，如汪小姐、李李、玲子，但最終情歸何處卻沒有明確答案。王家衛的電影充滿愛情的記憶，在《繁花》原著中，阿寶的青梅竹馬貝蒂是他童年的重要存在，但在電視劇中，貝蒂僅是一個活在台詞中的影子。她的消失成為寶總永不磨滅的痛，而金魚則是他心中最深的記憶。如劇中所言：「愛情這件事，差一絲一毫都不響。」這正是王家衛作品中反覆出現的主題，金魚在現世是失憶的象徵，但在《繁花》中卻是刻骨銘心的憑證。
環球唱片發行的《繁花》劇集原聲帶實體專輯，將於9月22日開啟預售，這套輯3CD boxset，採用皮紋質感材質設計，展現出獨特的年代感，專輯收錄82首《繁花》劇集中的經典金曲、原聲配樂及人物對白，總時長達180分鐘，讓聽眾沉浸在寶總的回憶，與《繁花》色彩斑爛的世界中。