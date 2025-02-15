《美國隊長4》繼續打救世界　吉澤亮演繹失聰子母情

史提芬羅傑斯（Steve Rogers）在《復仇者聯盟：終局之戰》將美國隊長的盾牌交給琛偉遜（安東尼麥奇 飾）後，琛終於在《美國隊長4：勇敢新世界》正式接任美國隊長的身分。琛與新當選的美國雷霆勞士總統會面後，發現自己被捲入一場牽涉巨大陰謀的全球危機。他必須與時間競賽，找出真正的幕後主腦及破解背後的袐密，阻止邪惡勢力操縱各國首領及Red Hulk，化解全球大戰的世紀災難！

在1900年的美國舊金山唐人街，華裔印第安獵人阿鬼（王寶強 飾）與留美青年秦福（劉昊然 飾）因一宗奇案偶然結識，誤打誤撞成為「唐人街神探」孖寶。沒想到該案件居然牽連甚廣，甚至會影響唐人街以至全美國華人的命運…在「唐人街大佬」白軒齡（周潤發 飾）全力支持下，這對神探孖寶要爭分奪秒找出真相，過程中驚險萬分，同時爆發無窮歡樂！

四年前Mark意外身亡，留下BJ孤身寡人。前度Daniel 協助下，她撫養了兩個可愛孩子Billy和Mabel，加上閨蜜、同事、母親、婦科醫生長伴左右，總算有所寄托，漸漸地開闢了一條通往新生活的心靈道路。BJ終於重回工作崗位，甚至嘗試用Tinder，很快她被一個充滿熱情夢想的年輕俊男追求，另一方面又在養子學校中認識了科學老師而「有啲感覺」⋯⋯豐盛忙碌生活氹氹轉，是否BJ終身嚮往的東西？還需要取捨與抉擇嗎？

聽見兩個世界

聽不見的母親和聽得見的兒子，心聲有沒有好好傳達的可能？雙親失聰，讓五十嵐大（吉澤亮飾）從小成為父母與外界溝通的橋樑，同時令他在成長中經歷無數掙扎與困惑。一邊是努力自立的母親，一邊是異樣的目光，兩個無法調和的世界讓孤獨和不忿刺進內心。

曾經為母親翻譯的雙手，如今憤然推開了她，大毅然離鄉往外闖，母親的愛卻總是如此堅定溫柔。割裂的兩個世界，要如何重新理解彼此？改編自五十嵐大的動人自傳，得獎導演吳美保延續其潤物細無聲的風格，細緻捕捉親情的矛盾與牽絆，忍足亞希子等一眾聾人演員均交出真摯演出。吉澤亮橫跨少年到青年，演繹聾人子女的迷失和省思，榮獲TAMA電影獎最佳男主角。

原文刊登於電影LOL