《美國隊長4》首映禮 安東尼麥基回應美國隊長刪除「美國」是非

Marvel大作《美國隊長4：勇敢新世界》(Captain America：Brave New World)今日於洛杉磯舉行首映，這是「飛隼」安東尼麥基(Anthony Mackie)接棒美國隊長角色的首部電影，亦是Marvel挽回MCU第4階段劣勢之作。首映除了安東尼，還有飾演紅變形俠醫的82歲夏里遜福(Harrison Ford)、《蟻俠》女兒Kathryn Newton等。《奇異博士2：失控多重宇宙》飾演擁有穿越多元宇宙能力少女America Chavez的墨西哥裔美國女星Xochitl Gomez穿上交叉裙大受注目。同時令人聯想America Chavez在《美國隊長4》出現，將會為今年3月開拍的《復仇者聯盟5》揭開序幕。



安東尼惹事非 今年1月《美國隊長4》在羅馬舉行的發布會，安東尼向傳媒表示：「對我來說，美國隊長代表了很多不同的東西，我不認為「美國」這個字是其中之一。」此話令美國保守派和右翼非常不滿。之後安東尼公開澄清：「讓我說明一點，我為自己是美國人感到驕傲，能接受Captain這樣的英雄，是我一生的榮幸。」安東尼今日見記者也提到當日的事，他說：「我再次澄清，並沒有對美國人不敬，美國隊長不能沒有美國兩個字。為此我要再次道歉。」



Xochitl Gomez飾演的America Chavez在《復仇者聯盟》第5、6集屬重要角色。

美媒對《美4》不熱烈 《美國隊長4》於周四北美開畫，多間美媒已率先在試映看過，評價褒貶不一，大部分的反應也不太熱烈。《華盛頓郵報》表示：「《美4》打鬥場面震撼，真正的MCU作品正式回歸。」著名影評人Cris Parker認為：「電影沒有達到我的期望，我喜愛安東尼飾演美國隊長，但故事確實感覺空洞。」雖說夏里遜福飾演的紅變形俠醫被受注目，大部分影評人表示安東尼表演出色，片中未被福伯搶去風頭。