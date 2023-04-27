「翻版古天樂」被斬致「面皮剝落」縫100針險喪命　刀手因吸毒產生幻覺點錯相

香港男星黃竣鋒（Jason）2012年參加亞洲先生選拔，因身材精壯、膚色健康被譽為「翻版古天樂」，後成為一名演員。豈料，2022年8月他在深圳餐廳吃飯時，遭人持刀砍3刀，不僅頸部、腰部、手都有受傷，其中1刀直接斬到臉上，導致他臉皮脫落，送醫縫了100多針，一度有生命危險。

黃竣鋒26日在微博PO出事件經過與判決，透露法庭審理後，歹徒被判處有期徒刑10年。經調查，歹徒有超過10年吸食冰毒前科，並有濫藥習慣，導致產生幻覺、幻聽及妄想，再加上收看了他參演的電影《追龍》，所以誤將他認為是曾對其家人不利的堂叔，而對他萌生殺意，甚至特地去購買行兇用的菜刀，害他遭受無妄之災。

黃竣鋒也強調，與歹徒不認識，也無結怨，並提醒演藝界朋友，可能成為精神有異者無故施襲的目標，出入公眾場所時，務必小心及提高警惕；另外，對於就醫期間，有多位好友對他出手相助，令他非常感激「特別是香港演藝人協會會長古天樂先生，以及演藝界前輩吳志雄先生。對於各位對本人的『雪中送炭』義舉，竣鋒永遠銘記心頭」。最後他也交代了近況，坦言臉部傷勢已大致已復原，將繼續接受治療，期盼完全康復的那天早日到來。