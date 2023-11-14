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娛樂
2023-11-14 21:52:51

《老友記》Matthew Perry 1.2億美元遺產等分配

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Matthew Perry身家豐厚，未立遺囑的他隨時掀起爭產風暴。

Matthew Perry身家豐厚，未立遺囑的他隨時掀起爭產風暴。

經典美劇《老友記》(Friends)中飾演Chandler Bing的男星Matthew Perry，於上月家中按摩池溺斃，終年54歲。在數十年的演藝生涯，Matthew累積財富高達1.2億美元，還有每年來自《老友記》各種版權費2,000萬美元，外界議論他的遺產如何分配。據媒體newweek報道，Matthew的信託基金會為他管理遺產，如沒有遺囑，州法院將會為他的資產作分配。美媒Deadline指，Matthew的父母、繼父是繼承兒子遺產的首要人物，之後到5位兄弟姊妹。但Matthew沒有立下遺囑，有機會造成一場遺產爭奪戰，將會上演漫長官司。

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波士頓的《老友記》cafe，因Matthew之死延遲開幕。

波士頓的《老友記》cafe，因Matthew之死延遲開幕。

華納計劃在《老友記》咖啡杯印上Matthew經典對白。

華納計劃在《老友記》咖啡杯印上Matthew經典對白。

Cafe是《老友記》日常拍攝場景。

Cafe是《老友記》日常拍攝場景。

華納發死人財

《老友記》製片商華納兄弟原定在今月初於波士頓的《老友記》café開幕，但Matthew之死被迫延後。據《People》報道，華納與產品商合作推出印有Matthew在劇中的經典對白「Can I Interest You in a Sarcastic Commet？」字樣咖啡杯在café出售，表面是紀念，實際是消費亡者。粉絲得知消息後，紛紛湧到社交網怒罵華納，認為他們行銷手法殘忍，不應用Matthew作宣傳。有粉絲留言：「如何你們真的想紀念他，應該捐款給他的基金。」

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