《老友記》Matthew Perry 1.2億美元遺產等分配

經典美劇《老友記》(Friends)中飾演Chandler Bing的男星Matthew Perry，於上月家中按摩池溺斃，終年54歲。在數十年的演藝生涯，Matthew累積財富高達1.2億美元，還有每年來自《老友記》各種版權費2,000萬美元，外界議論他的遺產如何分配。據媒體newweek報道，Matthew的信託基金會為他管理遺產，如沒有遺囑，州法院將會為他的資產作分配。美媒Deadline指，Matthew的父母、繼父是繼承兒子遺產的首要人物，之後到5位兄弟姊妹。但Matthew沒有立下遺囑，有機會造成一場遺產爭奪戰，將會上演漫長官司。