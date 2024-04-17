《聲夢一》張馳豪孖林智樂及潘靜文5月開騷 預告操肌除衫騷body

《聲夢傳奇一》張馳豪(Aska)、林智樂(Felix)及潘靜文(Sherman)合體為全新系列現場音樂會《音樂出沒》打響頭炮，將於5月18日假海洋公園安盛怡慶坊舉行《音樂出沒 First Jump 第一彈 ：Aska 張馳豪 X Felix 林智樂 X Sherman潘靜文》，3人配合大會「First Jump」主題拍攝海報，做跳躍動作拍足8小時。

大尺度演出 身形fit爆的張馳豪出新歌又開演唱會，務求展現自己最好一面，特地操肌和控制飲食，他預告，「嚟緊開騷我都要繼續再爆seed操肌，希望到時效果比海報更加『爆肌』！台上除衫騷Body一定冇問題！會構思其他大尺度的演出，而家要就先賣個關子！總之買飛入嚟睇！

邀炎明熹睇騷 日前獲炎明熹(Gigi)邀請擔任演唱會嘉賓的Felix則透露已邀請了Gigi睇騷：「佢(Gigi)本身都知道我哋3個開騷，我喺後台都有親自邀請佢嚟睇返我個騷！」Felix與Aska老友鬼鬼，早前連見偶像A-Lin自肥都一齊，大膽邀請對方聽自己新歌：「其實當日仲撞到我哋《聲夢》導師 Gin Lee、泳兒同Janice，我有逐個邀請佢哋嚟睇騷，被公司同事笑我有鋪『邀請癮』，去到邊都邀請人，做咗人肉流動宣傳，我都畀個叻自己！」