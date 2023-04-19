《聲夢傳奇》文凱婷被爆疑做第三者 與年長17年唱歌老師拍拖

文凱婷（Aeren）2021年參加TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，縱然比賽期間被指頻頻走音，唱功唔夠其他參賽者，更被封「Aeren傳奇」，但文凱婷之後愈唱愈有進步，成功打入6強。比賽完畢後，主要翻唱其他歌手歌曲並分享至YouTube為主。感情方面，文凱婷一直被傳與同屆參賽者孫漢霖（火雞）係情侶，雖然二人否認，但就經常「情侶檔」拍片，曾經翻唱戴祖儀和涂毓麟合唱歌《我們再不講再見》。不過，原來孫漢霖已成過去式。近日有媒體就收到讀者報料，指文凱婷正與比自己年長17年嘅唱歌老師湛耀東（Waye Cham）拍拖，男方原先有一個拍拖多年嘅女朋友，但因文凱婷介入而分手。

被男方媽媽貼大合照

爆料人士表示，文凱婷與湛耀東早前前後腳到澳洲，但就被男方媽媽「出賣」，喺社交平台PO出大合照，更寫道：「一家人齊齊整整」，即使已用Emoji遮住文凱婷，但仍可認到；不過男方媽媽好快就刪除咗張相。爆料人士更分享指，去年有次聚會完畢後，文凱婷表示要到元朗搵男朋友，但礙於當時男方仍未與女朋友分手，因而當刻未有諗太多，但直至男方媽媽張相先發現一切；更加表示湛耀東前女友過往時常幫佢打點生活大小事務，去年6月就被蒙在鼓裡，有時更會被男方當呀四，小三嘅出現令佢好似抑鬱。而文凱婷就此事作出回應，表示現正與以前唱歌老師拍拖中，對方係圈外人，當初一齊時大家都係單身。

文凱婷早前曾被林敏驄主動邀請合唱劇集《下流上車族》主題曲《一家人》；2月份亦推出個人首支出道作品《十秒限時》。

原文刊登於 娛樂LOL