《聲夢傳奇》激罕同場 姚焯菲fit爆現身預告將換地方升學

由新城知訊台主辦的《我們的大熱唱2024》今日在黃竹坑舉行，多位歌手亮相並唱出自己入圍的作品。當然最矚目非《聲夢傳奇》的歌手，姚焯菲、張馳豪、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)、冼靖峰、林智樂激罕同場現身。炎明熹於同一段時間在西沙出席活動，未能出席。
Chantel感激團隊維持人氣
姚焯菲(Chantel)剛從新西蘭返港，身形亦回復昔日的樣子，她上台獻唱自己的新作《至少他不似你》。大會宣布「勁爆女歌手」最新5強位置有Gin Lee李幸倪、鄧小巧、姚焯菲、Sica 及炎明熹。Chantel對自己入圍大感驚喜，表示過去兩年經常不在港，很感謝團隊一直努力維持自己的事業，亦很感謝fans的支持。
Chantel表示今次活動難得大家可以一齊出現，感到非常溫馨，「我哋幾個真係冇咩幾可咁多人一齊，喺後台有講有笑，先頭係化妝間都有講有笑。」由於Chantel、Widny長期不在港，Yumi表示終於不用自己一個人。現時在廣州升學的Windy表示在不久之前跟Chantel見過面，但每次見面見到對方時也忍不住笑。她說︰「每次見到佢返嚟都係見到佢笑口盈盈，勁得意！每次見到佢都好開心！同埋我知佢今次留喺香港嘅時間會長啲！」
未必回新西蘭升學
問到她現時打入「勁爆女歌手」5強，她表示非常感恩團隊一直努力，坦言自己這一年不是經常在港，其實很難維持人氣及一些工作量，很多謝團隊，對獎項抱平常心，如獲獎的話，會將獎項送給團隊，功勞全歸給他們。問到Chantel是否繼續在新西蘭升學，她表示不會，因為自己報了不同地方的學校，但暫時未知將到哪些地方升學。
鍾柔美期待18歲生日
來到年尾，Windy表示因為考試的原故，今年的作品並不多，但很開心可以出到些大家喜歡的作品，並希望未來也可以推出高質量作品。Yumi表示今年推出了3首作品，都有不同突破，已經很滿足，同時還有幾日便會迎接自己的18歲生日，非常期待。Chantel在旁說︰「成個《聲夢》你係最細㗎！」Yumi坦言希望快些到，並希望可以與大家一齊進步。