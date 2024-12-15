《聲夢傳奇》激罕同場 姚焯菲fit爆現身預告將換地方升學

由新城知訊台主辦的《我們的大熱唱2024》今日在黃竹坑舉行，多位歌手亮相並唱出自己入圍的作品。當然最矚目非《聲夢傳奇》的歌手，姚焯菲、張馳豪、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)、冼靖峰、林智樂激罕同場現身。炎明熹於同一段時間在西沙出席活動，未能出席。

Chantel感激團隊維持人氣

姚焯菲(Chantel)剛從新西蘭返港，身形亦回復昔日的樣子，她上台獻唱自己的新作《至少他不似你》。大會宣布「勁爆女歌手」最新5強位置有Gin Lee李幸倪、鄧小巧、姚焯菲、Sica 及炎明熹。Chantel對自己入圍大感驚喜，表示過去兩年經常不在港，很感謝團隊一直努力維持自己的事業，亦很感謝fans的支持。

Chantel表示今次活動難得大家可以一齊出現，感到非常溫馨，「我哋幾個真係冇咩幾可咁多人一齊，喺後台有講有笑，先頭係化妝間都有講有笑。」由於Chantel、Widny長期不在港，Yumi表示終於不用自己一個人。現時在廣州升學的Windy表示在不久之前跟Chantel見過面，但每次見面見到對方時也忍不住笑。她說︰「每次見到佢返嚟都係見到佢笑口盈盈，勁得意！每次見到佢都好開心！同埋我知佢今次留喺香港嘅時間會長啲！」