《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴遭TVB封殺 被阻撓亮相《聲生不息》變炎明熹翻版

《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine），自贏得冠軍後一直以學業為重，並以專注學業為由未有跟TVB加簽合約，有消息指Jasmine正遭TVB點名封殺，步《聲夢》首季冠軍炎明熹後塵，未正式出道已直入雪櫃！

炎明熹被爆擬向TVB提前解約，因有離心而得罪公司，雖然早已拍落的音樂特輯《戀上西沙》最近播出，炎明熹亦有出席該節目的宣傳活動，但實際上卻未獲「解凍」，原來《聲夢2》冠軍Jasmine落得同一命運。有報道指，內地節目《聲生不息．大灣區季》監製，早前接觸Jasmine望邀她加入節目，但TVB方面得悉後即插手，使Jasmine最後無緣登上這舞台，而在《聲生不息．大灣區季》開播前，任暟晴曾出現在微博流傳的嘉賓名單之上，惟播出時她卻被換走，反而樂易玲愛將鍾柔美（Yumi）就出現在今季節目。

