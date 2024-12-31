《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴遭TVB封殺 被阻撓亮相《聲生不息》變炎明熹翻版

《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine），自贏得冠軍後一直以學業為重，並以專注學業為由未有跟TVB加簽合約，有消息指Jasmine正遭TVB點名封殺，步《聲夢》首季冠軍炎明熹後塵，未正式出道已直入雪櫃！
炎明熹被爆擬向TVB提前解約，因有離心而得罪公司，雖然早已拍落的音樂特輯《戀上西沙》最近播出，炎明熹亦有出席該節目的宣傳活動，但實際上卻未獲「解凍」，原來《聲夢2》冠軍Jasmine落得同一命運。有報道指，內地節目《聲生不息．大灣區季》監製，早前接觸Jasmine望邀她加入節目，但TVB方面得悉後即插手，使Jasmine最後無緣登上這舞台，而在《聲生不息．大灣區季》開播前，任暟晴曾出現在微博流傳的嘉賓名單之上，惟播出時她卻被換走，反而樂易玲愛將鍾柔美（Yumi）就出現在今季節目。
Jasmine去年出席公開活動已表明已為升讀大學作準備，今年初她向公司請假半年，專心應付IB（國際文憑試），最後成功考入中大法律系。知情者爆料，Jasmine因為拒絕加簽TVB，繼而得罪TVB某高層。據了解，每位入圍《聲夢》的參賽者已跟TVB簽下5年藝人合約，屬於樂易玲管轄範圍，更傳出樂小姐曾在《聲夢2》舉行期間，以獎項做餌游說Jasmine加簽多5年，不過她在比賽結束前拒絕加簽，而當時綜藝仍是由曾志偉話事，所以Jasmine沒有按樂小姐意思加簽，曾志偉方面都以實力來斷定Jasmine成為該季冠軍人選，
TVB充斥山頭文化可謂總所周知，樂小姐為要擴張勢力，亦在公司開拓另一音樂廠牌AAM(（All About Music 愛爆音樂），在Jasmine成為冠軍後，樂小姐仍不斷游說她加盟AAM，但Jasmine最後揀了自由度比較大、由曾志偉、何麗全揸旗的TMG（(TVB MUSIC GROUP)，之後Jasmine於2022年底推出首支單曲《Breath Away》，豈料因公司內鬥，令Jasmine成了犧牲品。及至去年4月，Jasmine演出環球唱片舉行的《想張國榮致敬音樂會》，更獲安排翻唱《怪你過份美麗》，環球原本打算把她羅致旗下，雙方亦一拍即合，加上TMG跟環球亦關係不俗，連簽約日期已定實，可惜臨門一腳，Jasmine收到通知指與環球簽約計劃已遭擱置。