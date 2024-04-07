《聲夢1》歌手發限量7寸單曲黑膠 撐4.20國際唱片店日

4月20日是全球「Record Store Day唱片店日」，世界各地的實體唱片店，都會在一天慶祝「唱片店日」，鼓勵樂迷親臨實體唱片店，感受購物實體唱片店的樂趣。
今年香港唱片商會，將聯同各大唱片店舉辦「香港唱片店日2024」，將於4月20日推出多款未面世的限量版實體唱片面世，吸引市民到實體唱片店購買，振興本地唱片業。
《聲夢傳奇1》的一班歌手，包括炎明熹、烑焯菲、鍾柔美、詹天文、冼靖峰、何晉樂及女團After Class等16位組單位，將於「唱片店日」推出7寸單曲黑膠碟，每張碟只收錄一首單曲，而且全部限量發行，想擁有的樂迷記緊4月20日，4月20日各大實體唱片店。
《聲夢傳奇1》歌手7寸單曲黑膠碟詳情：
01. 《真話的清高》 —— 炎明熹
02. 《原來談戀愛是這麼一回事》 —— 烑焯菲
03. 《BREAKIN’ MY HEART》 —— 鍾柔美
04. 《一個人的幸運》 —— 冼靖峰
05. 《無證騎士》 —— 何晉樂
06. 《十秒限時》—— 文凱婷
07. 《N.F.T. 》 —— 林君蓮
08. 《currenT》 —— 黃奕斌
09. 《忘記趁早》 —— 林智樂
10. 《沒有你的新學期》 —— 詹天文
11. 《黑色素》 —— 張馳豪
12. 《永遠潘朵拉》 —— 潘靜文
13. 《藍顏知己》 —— 孫漢霖
14. 《TAKE A BREAK》 —— 林沚羿
15. 《好感的定義》 —— 蔡愷穎
16. 《要為今日回憶》 —— After Class