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娛樂
2024-04-07 22:55:00

《聲夢1》歌手發限量7寸單曲黑膠 撐4.20國際唱片店日

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《聲夢1》的歌手終於完夢，有自己的單曲黑膠唱片。

420日是全球「Record Store Day唱片店日」，世界各地的實體唱片店，都會在一天慶祝「唱片店日」，鼓勵樂迷親臨實體唱片店，感受購物實體唱片店的樂趣。

今年香港唱片商會，將聯同各大唱片店舉辦「香港唱片店日2024」，將於420日推出多款未面世的限量版實體唱片面世，吸引市民到實體唱片店購買，振興本地唱片業。

《聲夢傳奇1》的一班歌手，包括炎明熹、烑焯菲、鍾柔美、詹天文、冼靖峰、何晉樂及女團After Class16位組單位，將於「唱片店日」推出7寸單曲黑膠碟，每張碟只收錄一首單曲，而且全部限量發行，想擁有的樂迷記緊420日，420日各大實體唱片店。

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《聲夢傳奇1》歌手7寸單曲黑膠碟詳情：

01. 《真話的清高》 —— 炎明熹

02. 《原來談戀愛是這麼一回事》 ——  烑焯菲

03. BREAKIN MY HEART —— 鍾柔美

04. 《一個人的幸運》 —— 冼靖峰

05. 《無證騎士》 —— 何晉樂

06. 《十秒限時》—— 文凱婷

07. N.F.T. —— 林君蓮

08. currenT —— 黃奕斌

09. 《忘記趁早》 —— 林智樂

10. 《沒有你的新學期》 —— 詹天文

11. 《黑色素》 —— 張馳豪

12. 《永遠潘朵拉》 —— 潘靜文

13. 《藍顏知己》 —— 孫漢霖

14. TAKE A BREAK —— 林沚羿

15. 《好感的定義》 —— 蔡愷穎

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16. 《要為今日回憶》 —— After Class

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