《聲夢1》歌手發限量7寸單曲黑膠 撐4.20國際唱片店日

《聲夢1》的歌手終於完夢，有自己的單曲黑膠唱片。

4月20日是全球「Record Store Day唱片店日」，世界各地的實體唱片店，都會在一天慶祝「唱片店日」，鼓勵樂迷親臨實體唱片店，感受購物實體唱片店的樂趣。

今年香港唱片商會，將聯同各大唱片店舉辦「香港唱片店日2024」，將於4月20日推出多款未面世的限量版實體唱片面世，吸引市民到實體唱片店購買，振興本地唱片業。

《聲夢傳奇1》的一班歌手，包括炎明熹、烑焯菲、鍾柔美、詹天文、冼靖峰、何晉樂及女團After Class等16位組單位，將於「唱片店日」推出7寸單曲黑膠碟，每張碟只收錄一首單曲，而且全部限量發行，想擁有的樂迷記緊4月20日，4月20日各大實體唱片店。