《聲生不息》第二季嘉賓名單疑曝光 鄭欣宜林家謙已確定參賽？

由湖南衛視、芒果TV與TVB合辦嘅大型綜藝節目《聲生不息》於2022年播出，齊集內地和香港各世代歌手重塑港樂經典，包括楊千嬅、葉蒨文、林子祥、以及新世代歌手炎明熹（Gigi）和曾比特（Mike）等，炎明熹和曾比特更因而打開內地市場，憑動人歌聲增加內地嘅工作量，曾比特更一度登上微博熱搜榜。早前，湖南衛視公布《聲生不息•港樂季2》節目計劃；有指，第二季強調風格多樣，採用新人新歌，而日前網絡上亦流傳一張嘉賓陣容名單。

張天賦林家謙疑似有份 流傳嘅《聲生不息•港樂季2》嘉賓名單分成邀請中、初步確定、已確定、暫定，四個階段，已確定參加節目嘅歌手包括容祖兒、衛蘭、鄭欣宜，以及新世代歌手AGA江海迦、MC張天賦、林家謙；初步確定嘅歌手則有周深、鄭秀文、陳慧嫻、張靚穎；邀請中嘅歌手則有陳奕迅、周華健、鄧紫棋、林憶蓮、韓紅、郁可唯；至於宋亞軒、劉耀文、洪一諾、希林娜依•高、翟瀟聞則被列為暫定人選。