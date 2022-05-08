《聲生不息》繼續播 李克勤以演奏廳Style獻唱者陳 慧嫻經典作《傻女》

無綫與芒果TV合辦的《聲生不息》有傳因長沙市發生塌樓意外而要暫停播出，原因是「不合時宜」。不過，《聲生不息》今日在大陸如常播出，未如傳聞中停播，大陸網民見節目未被暫停也大感意外。 今晚(8 日）無綫翡翠台八點半播放的1.5 小時香港版《聲生不息》，男、女子兩隊將分別派出四位歌手，輪流獨唱配合主題「港樂與我的『愉快少年事』」的八首歌曲，進行競演的歌手包括：李克勤《傻女》VS 安崎《自作多情》、毛不易《星語心願》VS 周筆暢《1984》、李健《月半彎》VS 劉惜君《讓一切隨風》、林子祥《學生哥》VS 李玟《天若有情》。人氣急升的炎明熹（Gigi）及曾比特（Mike），本集主力放送可愛表情包。

李玟瞓地唱《天若有情》 本集最激烈競演環節，集中在李克勤VS 安崎、及林子祥VS 李玟部分，四人之中最吸睛的非李玟莫屬。身穿大露背拖地低胸婚紗、配以閃爆鑽石眼淚的李玟，拋開一貫「李玟風格」轉以哀怨Style獻唱《天若有情》，充滿感情兼眼泛淚光之餘，唱至最後更進入忘我境界跪地獻唱兼瞓地。林子祥則以其獨特的唱腔唱出家傳戶曉歌曲《學生哥》，更大晒活潑面與同場舞蹈員互動兼做戲。眼見老公演出如此有驚喜，葉蒨文聽畢後忍不住向老公隔空送飛吻以示欣賞，足見二人相當恩愛。