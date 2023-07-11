《職業特工隊 : 死亡清算上集》開畫全球收2.5億美元 《芭比Barbie》被睇好高開一倍

疫後復常第2個暑假檔期，北美市場成績不似預期，因為兩套大片《閃電俠》同《奪寶奇兵︰命運輪盤》都未如人意，5月至今總票房收入只有21億美元（下同），比去年少6％。而喺美國國慶假期檔上畫嘅《職業特工隊 : 死亡清算上集》就被視為救世主，皆因主角湯告魯斯上年嘅《壯志凌雲︰獨行俠》成績亮麗，今次仲有埋Mission Impossible招牌，仲唔爆？

湯告魯斯再創票房奇蹟，《職業特工隊 : 死亡清算上集》同上年嘅《壯志凌雲︰獨行俠》，全球開畫都收到2.5億美元，差唔多20億港紙！邊個男人可以幾日吸咁多錢？男神！結果《職》不負眾望，開畫5日全球收2億5千萬元，當中9千萬係來自北美，其餘1億6千萬係由全球70個市場貢獻，以海外收入計係打贏TOP GUN。雖然比預期數字稍低，但原因可能係套戲全長2小時43分鐘，令到排片場次受影響。不過外媒Deadline分析，湯告魯斯嘅動作片後勁凌厲，估計有望做出好成績。