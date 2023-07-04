熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
娛樂
2023-07-04 21:18:57

《職業特工隊》系列喪跑片段(有片) 賀湯告魯斯61歲生日

分享：
阿湯在《職工》喪跑屬日常事。

阿湯在《職工》喪跑屬日常事。

荷李活靚佬湯告魯斯(Tom Cruise)73日生日，剛度過61歲的他正忙於宣傳本月11日上映的《職業特工隊》第7集《職業特工隊：死亡清算上集》(MissionImpossible-Dead Reckoning Part One)。為慶祝阿湯61歲生日，《職工》片商派拉蒙電影公司特別剪輯一段10分鐘短片，集合《職工》系列中阿湯的喪跑場面。《職工》自1996年推出首集，評價一集比一集高，除了特技場面精彩，阿湯親身上陣的亡命演出亦令人嘆為觀止。

《死亡清算》中肯定要落足眼力睇阿湯飛懸崖。

《死亡清算》中肯定要落足眼力睇阿湯飛懸崖。

《死亡清算》非最終章

《死亡清算》講述阿湯飾演的Ethan Hunt與他的IMF隊友再次聯手，追查一個已落入壞人手中、令全球人類滅亡的致命武器，另一方面，一直追殺Ethan的黑勢力亦步步進逼，Ethan將要面對兩面敵的局面，而且更危害到隊友生命。今集導演Christopher McQuarrie表示，《死亡清算》並非電影系列的終章，明年的下集上映後，計劃再拍特別篇作品。

阿湯剛在澳洲宣傳《職工7》。

阿湯剛在澳洲宣傳《職工7》。

《職工》歷史圖鑑

1996年的《職業特工隊》首集開始，此作品已成為阿湯的代表作之一。《職工》屬動作間諜片，阿湯飾演的Ethan加入的IMFCIA一個非官方組織，專門對付危險國家的黑暗集團。一次行動上發生錯誤，令整隊隊員死亡，他被陷害為叛徒。為尋找真相，他一直進行秘密行動來找出殺害其隊友的真兇。

 

《職業特工隊》系列喪跑片段(有片) 賀湯告魯斯61歲生日 《職業特工隊》系列喪跑片段(有片) 賀湯告魯斯61歲生日 《職業特工隊》系列喪跑片段(有片) 賀湯告魯斯61歲生日 《職業特工隊》系列喪跑片段(有片) 賀湯告魯斯61歲生日 《職業特工隊》系列喪跑片段(有片) 賀湯告魯斯61歲生日 《職業特工隊》系列喪跑片段(有片) 賀湯告魯斯61歲生日 《職業特工隊》系列喪跑片段(有片) 賀湯告魯斯61歲生日
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受