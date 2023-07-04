《職業特工隊》系列喪跑片段(有片) 賀湯告魯斯61歲生日

荷李活靚佬湯告魯斯(Tom Cruise)7月3日生日，剛度過61歲的他正忙於宣傳本月11日上映的《職業特工隊》第7集《職業特工隊：死亡清算上集》(Mission：Impossible-Dead Reckoning Part One)。為慶祝阿湯61歲生日，《職工》片商派拉蒙電影公司特別剪輯一段10分鐘短片，集合《職工》系列中阿湯的喪跑場面。《職工》自1996年推出首集，評價一集比一集高，除了特技場面精彩，阿湯親身上陣的亡命演出亦令人嘆為觀止。

《死亡清算》非最終章 《死亡清算》講述阿湯飾演的Ethan Hunt與他的IMF隊友再次聯手，追查一個已落入壞人手中、令全球人類滅亡的致命武器，另一方面，一直追殺Ethan的黑勢力亦步步進逼，Ethan將要面對兩面敵的局面，而且更危害到隊友生命。今集導演Christopher McQuarrie表示，《死亡清算》並非電影系列的終章，明年的下集上映後，計劃再拍特別篇作品。