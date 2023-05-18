《職業特工隊7》首發預告 60歲湯告魯斯衝橋飛懸崖

《壯志凌雲：獨行俠》全球大收，令荷李活型佬湯告魯斯(Tom Cruise)新作更受注目。今年7月上映的《職業特工隊7》(Mission Impossible—Dead Reckoning Part One)，官方釋出首發預告。片段開首已見靚佬湯騎電單車駛至懸崖邊，之後其拍檔陸續現身，上集出現的角色Alanna Mitsopolis(Vanessa Kirby)回歸。最精彩當然是靚佬湯親身上陣駕電單車衝橋飛懸崖一幕。官方於去年12月釋出飛崖的短片解說，靚佬湯喪跳降傘500次及飛車1萬3,000次，才拍到詰個玩命場面，不得不佩服60歲的他那份膽識與專業。

螳螂女演反派 電影繼續由《職工》系列導演Christopher McQuarrie執導，靚佬湯飾演的特工Ethan Hunt被電影系列第1集的IMF特工Eugene Kittridge警告，他的最新任務將會付出沉重代價，甚至令甚拍檔全數死亡。今集加盟的女星Hayley Atwell將會列入Ethan陣營，《銀河守護隊》的「螳螂女」Pom Klementieff及《黑錢勝地》的Esai Morales演出反派角色。《職工7》第1章於7月14日上映，第2章於明年6月28日上映。