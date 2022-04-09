《肥美人》下星期一首播 最重磅參賽者達270磅

ViuTV於舉行的選美真人騷《肥美人》將於下星期一(11日)晚播出的第一集，29位參加者陸續登場，主評審有何超儀、阮小儀、楊詩敏，以及14位來自不同界別的專業評審，按參賽者才華及潛能選出16強名單！其中，12號邢洋陽（洋腸）在ViuTV早前舉辦的「Extra Like Girl」獲網民投最多心心，已經直接晉身16強；而體重達268磅，BMI 38.4 的1號參賽者丁珮筠（丁丁）跳起舞上來，動作輕盈、靈活自如，贏得評審一致掌聲，蝦頭評語：「你搵到人生嘅一團火，就係喺跳舞入邊，真係唔容易。」

而8號陳映同（Lezlie）甫出場的一席話亦令人動容，Lezlie任職大碼模特兒，體重達270磅，BMI 43.3，為29位參賽者中最重磅的一位。Lezlie自我介紹：「我覺得自己係一個美肥人，全身上下都靚，《肥美人》呢個節目係俾我表演自己嘅音樂，同埋俾我哋呢班女仔去展示我哋嘅勇氣、智慧、美麗嘅舞台。」被評審問到成為大碼模特兒的心路歷程，Lezlie答到：「經歷咗好多嘢，好多欺凌、排斥、謾罵。」何超儀聽後，以外國藝人Rihanna登上著名雜誌封面一事鼓勵Lezlie，認為她不需要聽太多閒言閒語，做好自己本份就足夠。