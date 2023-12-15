「胡說八道會」飛美國開騷 機艙巧遇凍齡天后即被比下去

機艙巧遇天后Kelly即被比下去 。

圈中閨蜜胡杏兒、黃智雯、姚子羚、胡定欣、李施嬅與「豹嫂」胡蓓蔚組成的「胡說八道會」 將於本月在美國洛杉磯及三藩市舉行「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」，不過由於胡蓓蔚因檔期問題未能同行，故換上伍詠薇任特別嘉賓。昨日（14日）幾位成員合體出發到洛杉磯，更在機艙內巧遇同赴當地開騷的天后陳慧琳(Kelly)。

胡定欣、黃智雯、姚子羚與伍詠薇一同乘搭飛機前往洛杉磯，昨日她們分別在社交網貼出合照，胡定欣寫道：「大家各自忙完一輪，終於合體啦！向＜胡說八道 GIRLSNIGHT世界巡迴演唱會＞LA站出發！」，不過最驚喜莫過於她們在機艙內偶遇同赴美國舉行巡唱的天后Kelly。