「胡說八道會」飛美國開騷 機艙巧遇凍齡天后即被比下去

圈中閨蜜胡杏兒、黃智雯、姚子羚、胡定欣、李施嬅與「豹嫂」胡蓓蔚組成的「胡說八道會」 將於本月在美國洛杉磯及三藩市舉行「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」，不過由於胡蓓蔚因檔期問題未能同行，故換上伍詠薇任特別嘉賓。昨日（14日）幾位成員合體出發到洛杉磯，更在機艙內巧遇同赴當地開騷的天后陳慧琳(Kelly)。
胡定欣、黃智雯、姚子羚與伍詠薇一同乘搭飛機前往洛杉磯，昨日她們分別在社交網貼出合照，胡定欣寫道：「大家各自忙完一輪，終於合體啦！向＜胡說八道 GIRLSNIGHT世界巡迴演唱會＞LA站出發！」，不過最驚喜莫過於她們在機艙內偶遇同赴美國舉行巡唱的天后Kelly。
Kelly在社交網分享與「胡說八道會」的合照，並寫道：「機艙上巧遇胡說八道會成員，咁蹺分別係（喺）美國做show ，大家Good show!」相中見Kelly 戴上太陽眼鏡，充滿氣質，星味十足，而胡定欣、黃智雯、姚子羚及伍詠薇則淡妝上陣，瞬即被凍齡的Kelly 比下去，不過網民都大讚她們皮膚白滑，保養得宜，都是圈中的「凍齡女神」；同時，亦有人提起，原來伍詠薇與Kelly是同期新人：「哈哈，伍姑娘當年同你一齊做1995年樂壇新人。」