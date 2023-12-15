熱門搜尋:
工展會2023 天氣 聖誕節2023 六合彩 馬國明湯洛雯結婚 旅發局餐飲消費券 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-15 12:45:14

「胡說八道會」飛美國開騷 機艙巧遇凍齡天后即被比下去

分享：
「胡說八道會」飛美國開騷 機艙巧遇凍齡天后即被比下去

機艙巧遇天后Kelly即被比下去 。

圈中閨蜜胡杏兒、黃智雯、姚子羚、胡定欣、李施嬅與「豹嫂」胡蓓蔚組成的「胡說八道會」 將於本月在美國洛杉磯及三藩市舉行「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」，不過由於胡蓓蔚因檔期問題未能同行，故換上伍詠薇任特別嘉賓。昨日（14日）幾位成員合體出發到洛杉磯，更在機艙內巧遇同赴當地開騷的天后陳慧琳(Kelly)

胡定欣、黃智雯、姚子羚與伍詠薇一同乘搭飛機前往洛杉磯，昨日她們分別在社交網貼出合照，胡定欣寫道：「大家各自忙完一輪，終於合體啦！向＜胡說八道 GIRLSNIGHT世界巡迴演唱會＞LA站出發！」，不過最驚喜莫過於她們在機艙內偶遇同赴美國舉行巡唱的天后Kelly

Kelly在社交網分享與「胡說八道會」的合照，並寫道：「機艙上巧遇胡說八道會成員，咁蹺分別係（喺）美國做show ，大家Good show!」相中見Kelly 戴上太陽眼鏡，充滿氣質，星味十足，而胡定欣、黃智雯、姚子羚及伍詠薇則淡妝上陣，瞬即被凍齡的Kelly 比下去，不過網民都大讚她們皮膚白滑，保養得宜，都是圈中的「凍齡女神」；同時，亦有人提起，原來伍詠薇Kelly是同期新人：「哈哈，伍姑娘當年同你一齊做1995年樂壇新人。」

「胡說八道會」飛美國開騷 。 胡定欣、黃智雯、姚子羚均以淡妝上陣。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受