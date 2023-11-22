《自由之聲》慈善首映圓滿舉行 唐貝詩籲關注人口販賣

《自由之聲》講述兒童人口販賣，無辜孩子被當成貨物販運，電影於美國上映時贏盡觀眾掌聲，只用了短短16日已突破一億美元票房，之後再超越相隔一周上映的荷里活大片《職業特工隊7》，成為年度賣座奇蹟！

慈善機構「幸福傳聲基金會」日前假九龍塘舉辦 《自由之聲》 （《Sound of Freedom》）慈善首映禮，除了「傳聲大使」唐貝詩（Lydia)出席外，圈中多位名人亦有到場支持，當中包括寇鴻萍夫婦、林小湛、魏秋樺 （Bonnie）、區靄玲、關浩揚（Dolby）、陳雅麗（Allie）、形象指導許嘉浩 （Karl Hui）等，場面墟冚。

「傳聲大使」唐貝詩受訪表示，社會中充斥各種罪惡，每天都留意到不同的新聞報導，包括最近經常發生的網上行騙、販毒、性罪行等，反而大眾未有足夠重視人口販賣議題，惟它卻每天都在世界不同角落發生。Lydia提醒別以為人口販賣離香港人太遠，實際上香港作為國際金融中心的中轉站，地理上有着密切關連。Lydia稱，看了《自由之聲》首五分鐘已大感心痛，尤其見到少女自小被販賣及被迫參與不自願的性行為，Lydia認為此罪行將會影響受害者的一生，故應得到更多大眾關注。

至於寇鴻萍表示，自己身為媽媽，首次得知《自由之聲》講述兒童販賣時，二話不說已答應出席首映禮，看完電影後更大感震撼。魏秋樺則稱電影令她想起小時候長輩提醒她「小心啲拐子佬」，魏秋樺稱過往出國見到有許多失蹤兒童照片貼街，看完《自由之聲》讓她相當感觸，相信以後會留意更多有關人口販賣的資訊。

慈善首映禮上，「幸福傳聲基金會」創會主席林海分享推動《自由之聲》的因由，以及未來開展的關懷工作表示：「幸福傳聲基金會一直推動關注人口販賣的議題，在學界持續推動教育及預防的工作，過去亦支援尼泊爾人口販賣倖存者的情緒及心靈復康工作，今次盼望藉電影《自由之聲》鼓勵香港社會各界，一起㩦手關注人口販賣，讓人認知上帝的孩子不是商品。」