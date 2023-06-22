《與HPV的距離》︱姜濤遇上麥沛東 囉嗦爛gag金句引共鳴

▲姜濤推廣預防HPV的短片《與HPV的距離》。▲

姜濤、麥沛東(麥東)近日合作HPV教育微電影《與HPV的距離》，二人首次合作已默契十足，在短片中有不少對手戲。麥東這次飾演囉嗦的士佬，與情場新手姜濤，一齊破解HPV健康迷思。 片中的麥東，風趣幽默且囉嗦，而且經常同乘客講爛gag，遇上常客姜濤與小情人炒大鑊，即影帝級演技上身，由於拍攝大部分都在的士內進行，在有限的空間內，拍攝的角度、對白、手勢，兩人都點子多多。有搞怪、可愛、認真，甚至有機械人mode，創意十足；更創「頭頸癌」獨有pose，令人印象深刻。可觀看以下連結：https://youtu.be/CiCiBKMhQqE?t=91