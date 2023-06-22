《與HPV的距離》︱姜濤遇上麥沛東 囉嗦爛gag金句引共鳴

▲姜濤推廣預防HPV的短片《與HPV的距離》。▲
姜濤、麥沛東(麥東)近日合作HPV教育微電影《與HPV的距離》，二人首次合作已默契十足，在短片中有不少對手戲。麥東這次飾演囉嗦的士佬，與情場新手姜濤，一齊破解HPV健康迷思。
片中的麥東，風趣幽默且囉嗦，而且經常同乘客講爛gag，遇上常客姜濤與小情人炒大鑊，即影帝級演技上身，由於拍攝大部分都在的士內進行，在有限的空間內，拍攝的角度、對白、手勢，兩人都點子多多。有搞怪、可愛、認真，甚至有機械人mode，創意十足；更創「頭頸癌」獨有pose，令人印象深刻。可觀看以下連結：https://youtu.be/CiCiBKMhQqE?t=91
開放性結局考姜濤演技
麥東表示，今次拍攝的角色叫「毛問題」的士司機，是一個比較親切、貼地的角色。他笑說「要發揮搞笑的形象，表情及對白都花了很多心思，在現場拍攝期間與姜濤及製作組不斷討論，希望可以輕鬆有趣的方式演繹，讓觀眾可以看到『唐文奇』以外的新鮮形象。」
為了迎合電影多個結局的可能性，姜濤今次亦切換多個角色，讓觀眾選擇結局。他笑言，「在拍攝過程，角色之間的性格大相逕庭，一時要扮『怕醜仔』，一時要主動出擊。」他又透露，不論選擇哪一個結局，過程中都會遇到麥東，每次對話都會引人反思。
不過《與HPV的距離》微電影結局，最後選擇權都由觀眾決定。想睇更多姜濤及麥東拍攝的片段，詳情可到www.youtube.com/@MSDHK觀看影片。