《芭比》效應 《艾蜜莉》莉莉歌蓮絲主演真人版Polly Pocket

真人版電影《芭比》(Barbie)票房全球大收，芭比娃娃製造商Mattel宣布開拍旗下另一玩偶Polly Pocket真人版電影，由人氣劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily In Paris)女主角莉莉歌蓮絲(Lily Collins)主演，講述一位女孩與化身成真人的娃娃培養出友情的故事。據美媒《Variety》報道，Mattel已收到一份非常好的劇本，可望盡快開拍。風靡80代的玩具Polly Pocket，超源於1983年。當時一位父親Chris Wiggsi為女兒製造玩具，為方便攜帶，將小人偶、傢具擺設放在一個如手掌般大的餅乾盒內，打造出第1個Polly Pocket。英國Bluebird Toys於1989年推出首批Polly Pocket玩具，數年後被Mattel收購。Mattel CEO Robbie Brenner透露，除了Polly Pocket外，計劃將旗下玩具恐龍班尼Barney及火車頭Thomas也開拍真人版電影。