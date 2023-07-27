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娛樂
2023-07-27 19:44:27

《芭比》效應 《艾蜜莉》莉莉歌蓮絲主演真人版Polly Pocket

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身為《Polly Pocket》主角兼製片人的莉莉表示，自小已是Polly粉絲，做埋主角是夢想成真。

身為《Polly Pocket》主角兼製片人的莉莉表示，自小已是Polly粉絲，做埋主角是夢想成真。

真人版電影《芭比》(Barbie)票房全球大收，芭比娃娃製造商Mattel宣布開拍旗下另一玩偶Polly Pocket真人版電影，由人氣劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily In Paris)女主角莉莉歌蓮絲(Lily Collins)主演，講述一位女孩與化身成真人的娃娃培養出友情的故事。據美媒《Variety》報道，Mattel已收到一份非常好的劇本，可望盡快開拍。風靡80代的玩具Polly Pocket，超源於1983年。當時一位父親Chris Wiggsi為女兒製造玩具，為方便攜帶，將小人偶、傢具擺設放在一個如手掌般大的餅乾盒內，打造出第1Polly Pocket。英國Bluebird Toys1989年推出首批Polly Pocket玩具，數年後被Mattel收購。Mattel CEO Robbie Brenner透露，除了Polly Pocket外，計劃將旗下玩具恐龍班尼Barney及火車頭Thomas也開拍真人版電影。

風靡80年代的少女玩具Polly Pocket，細細盒方便攜帶。

風靡80年代的少女玩具Polly Pocket，細細盒方便攜帶。

莉莉將會剪出新髮型來拍攝Polly Pocket。

莉莉將會剪出新髮型來拍攝Polly Pocket。

《芭比》與《奧本海默》上映第2周，票房跌幅甚少。

《芭比》與《奧本海默》上映第2周，票房跌幅甚少。

《芭比》《奧本海默》繼續大收

大熱片《芭比》與《奧本海默》踏入上映第2周繼續大收，截至周二，《芭比》海外票房為2.6億美元，全球票房累計4.72億美元。《奧本海默》踏入第2周的票房僅下跌1%，全球票房累計2.4億美元。另外，《芭比》男主角賴恩高斯寧(Ryan Gosling)透露，每逢星期三拍攝《芭比》，瑪歌羅比(Margot Robbie)也要求工作人員穿上粉紅色衫，原因希望團隊感受到芭比氣氛。如有工作人員沒有穿粉紅衫就要罰款，全數捐給慈善機構。

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