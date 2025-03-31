《花樣年華》25周年特別版增9分鐘絕密片段 王家衛：更接近原來想法

由王家衛執導、梁朝偉和張曼玉主演的經典電影《花樣年華》，今年上映25周年，將推出《花樣年華》25周年4K導演特別版，收錄的9分鐘從未曝光珍貴片段，僅限戲院放映，堪稱王家衛導演送給影迷最珍貴的「重逢禮物」，電影經過頂級4K高清修復，觀眾將在大銀幕上體驗最極致的聲畫質感，完全沉浸於王家衛導演獨樹一幟的電影美學世界。

《花樣年華》2021年曾於英皇戲院重映，高度還原周慕雲與蘇麗珍於「金雀餐廳」用餐的經典場景，但不少影迷因疫情而錯過，今次新增9分鐘從未曝光的珍貴片段，王家衛導演表示：「我們希望讓電影回歸影院，讓觀眾體驗到過去觀影的儀式感。花有重開日，春來香江逢。4月10日，只在影院。」

今次重映的導演特別版，為影迷開啟全新觀賞角度，導演延展故事的時間線，讓周慕雲與蘇麗珍在原有故事框架外，展現愛情更豐富的面貌，王家衛解說，「這次加長版讓觀眾有機會看到一個更接近我原來想法的版本。這是一次不一樣的久別重逢。」在新曝光的片段中，張曼玉一改經典旗袍造型，以幹練形象現身便利店，電影場景充滿現代氣息。這段跨越時空的全新演繹，令人不禁好奇：當《花樣年華》的故事來到21世紀，將與六十年代的原版產生怎樣微妙的對話？被影評界譽為「21世紀最偉大愛情電影」的《花樣年華》，25年來持續吸引不同世代的觀眾。正如王家衛導演所言：「電影是寫給時間的情書，每個時代的觀眾都能從中讀出不同的韻味。我十分期待新一代觀眾對這個版本的詮釋。」

送限量版海報

為回饋影迷的支持，凡購買電影《花樣年華》25周年導演特別版4K戲票兩張，可獲贈限量版電影海報乙張，送完即止。 VIP會員購買《花樣年華》戲票1張，更可獲贈會員限定之「珍藏文件夾」乙個。英皇戲院將於4月10日起獨家上映，戲票明日(4月1日)起公開預售。

限定特典場

此外，英皇戲院將於4月12日舉行《花樣年華》25周年導演特別版4K特典場，凡購買特典場戲票(港幣320元，VIP會員港幣288元)，觀眾入場時均可獲贈電影特典乙份，包括《花樣年華》25周年「紅衣轉角版」A3海報乙張、25周年「便利店版」A3海報乙張、隨機旗袍香薰片乙張、限定紀念船票乙張、珍藏版Tote Bag乙個及香港站獨家紀念立牌乙個。

另外，英皇戲院亦會於4月13日舉辦「黑色情人節」特別放映活動。活動以「我和我的花樣年華」為主題，誠邀單身貴族以黑色造型出席，甚或化上黑色眼妝或配戴黑色太陽眼鏡，觀眾可獲贈「黑色情人節限定A3海報」乙張。