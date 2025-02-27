《花邊教主》反派女星Michelle Trachtenberg陳屍家中 終年39歲去年曾換肝

電視劇《花邊教主》（Gossip Girl）演反派的美國女星Michelle Trachtenberg，於美國時間周三(26日)早上8時許，被母親發現陳屍紐約曼克頓豪宅寓所，救護人員到場急救後確認死亡，終年39歲。據外媒報道，警方初步調查指案件無可疑，死因有待法醫鑑定。據悉她生前有酗酒問題，去年接受腎臟移植手術後，曾出現併發症。

Michelle Trachtenberg憑《 花邊教主》演反派角色Georgina Sparks走紅，與Blake Lively演對手戲，亦有客串《 新花邊教主》，但近年已甚少現身幕前。她在社交平台上載最新照片，面容憔悴，愈來愈消瘦，曾引起粉絲擔心。她曾親自安撫粉絲，強調自己「快樂又健康」，並否認進行過任何整形手術，但《紐約時報》報道，她不久前剛完成肝臟移植手術，但未知是否與死因有關。

Michelle Trachtenberg 於10歲時以童星身份出道，演出電影《超級大間諜》（Harriet the Spy）。後來憑藉《冰公主》（Ice Princess）、《回到17歲》（17 again）、跟Bruce Willis拍攝《警界雙殺》（Cop Out）等，進一步為人認識，有不少演出機會。而她最為人熟悉的角色莫過於《花邊教主》中演甚有機心、善於操縱他人的社交名媛，不少跟她一同成長的粉絲，驚聞她離世的噩耗，紛紛在網上悼念。