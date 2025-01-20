《花邊教主》碧琪麗芙莉被指欺凌 外界同情Justin Baldoni：她用權力整死男演員

去年上映的愛情片《痛愛完成式》(It Ends with Us)仲未完成，現時已演變成一部「花生」電影。片中男、女主角《花邊教主》(Gossip Girl)女星碧琪麗芙莉(Blake Lively)控告男主角Justin Baldoni性騷擾，之後可控令她患有嚴重情緒困擾，索價2.5億美元。事發後，經理人公司WME即時跟Justin解約。之後，Justin反控碧琪和她老公「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)誹謗，要求賠償4億美元。Justin代表律師表示已收集長達200頁的書面證據，顯示碧琪對當事人的虛假指控。

外界同情Justin

Justin的律師指碧琪與賴恩運用強大權力令Justin無法在荷李活生存，從經理人公司即時與Justin解約一事，已知碧琪以權力來欺凌，至於性指控更是沒有實質證據。現時雙方「告嚟告去」，事件發展至今真相仍是個謎。但外界現時站在Justin一方，普遍認為碧琪耍手段奪走Justin在《痛》片的執行權力，再以「性騷擾」的男性致命傷來控告Justin，務求令他永不翻身。美媒TMZ日前拍到Justin未受官司影響，他在夏威夷度假時shopping被發現，大批女影迷要求合照。他大方答應又與眾人有講有笑。Justin受訪曷透露，多得家人、朋友和信仰令他度過現時的難關，影迷的支持也非常重要。