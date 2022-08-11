「荃灣豬肉檔AK」劉宋威紋「威威豬」上身冧粉絲 惹抄襲LuLu豬之嫌

荃灣豬肉檔劉宋威（威威）因被指貌似MIRROR成員Anson Kong而爆紅，可惜人氣急升後是非不斷，除咗被網民指佢愈來愈商業化，仲不斷被翻出黑歷史，搞到佢沉寂咗一排。早前威威踩入娛樂圈，除口罩以真面貌拍廣告，不過就令到唔少威威豬大叫失望，人氣大不如前，而佢近期亦冇曝光。最近有「威威豬」發現佢手臂上多咗一個紋身，不過就被網民發現呢個新紋身疑似抄襲LuLu豬。

早前威威曾拍片澄清負面傳聞，期間並表示為咗答謝一班粉絲嘅支持，佢會搵紋身師去設計「威威豬」紋身。最近有粉絲發現威威嘅右手手臂多咗兩行豬仔圖案嘅紋身，仲要每隻豬仔嘅表情同動態都唔一樣，非常可愛。粉絲仲將照片上載到Facebook嘅應援群組專頁同其他威威豬分享，唔少威威豬都興奮留言，例如「威威真係好重視我哋啲fans，對佢嘅愛護，特登紋咗啲威威豬係個手臂上￼，威威你放心啦，我哋好支持你的￼！」、「每隻威威豬都代表我們不同的支持者，感動！」、「威威真係言出必行 勇氣可嘉 好特別好可愛威威」、「很厲害，每隻威威豬都唔同」、「威威真係抵錫呀，知我哋威威豬咁支持佢，特登紋咗咁多隻威威豬上去手擘到！」及「威威新紋身，好靚，好可愛！」等等。不過同時亦有網民唔收貨，認為威威嘅新紋身疑似抄襲LuLu豬，並唔係佢之前所講搵紋身師設計。

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