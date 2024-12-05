《華燈初上》情侶王柏傑謝欣穎被爆分手 修杰楷安慰好友：如果有需要我們都在

35歲王柏傑與39歲謝欣穎自2020年底合演大熱台劇《華燈初上》結緣，兩人在劇中飾演一對「亡命鴛鴦」繼而撻着，姐弟戀自2021年公開後愛得大方，兩人不時分享同框合照放閃，更一度傳出好事近消息。
可是王柏傑與謝欣穎日前被爆分手，三年情已經玩完，兩人暫時未作正面回應，謝欣穎原定於本周一出席台灣舉行的《GQ Men of the Year 2024 年度風格大賞》也臨時取消，謝欣穎則透過經紀人回應：「我現在很好，心情也很平靜，謝謝大家關心。」
事實上，謝欣穎日前在社文平台提起與王柏傑一起養的愛犬Cooper，透露自己隔了好幾天才見到狗狗，還感性寫：「我知道你可以沒有我，但我不能沒有你。」她再補充「說完之後，嗯⋯我被制約了⋯⋯這句話是我人生第一次對一個生命說，也會是我的最後一次，再也沒有了，太沒出息的一句話了！」內容似是意有所指。至於王柏傑日前深夜則透過IG限時動態貼出愛犬照片，右下角寫了「Miss U」，並配上心心圖案，未知是否向謝欣穎傳情，兩人的感情狀態讓外界霧裡看花。
今日，王柏傑圈中好友修杰楷出席新戲《祕書俱樂部》發布會，提起王柏傑分手一事，他坦言自己也是看新聞才知道消息。修杰楷在會上坦言與王柏傑有群組，但都是討論踩單車，笑說「直男不會安慰」，但他仍有講一句「如果有需要我們都在」，意外爆出群組對話內容，講完自己才發現爆響口即呼：「哎呀！完蛋了！」似乎證明王柏傑與謝欣穎的感情正受到考驗。