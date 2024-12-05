《華燈初上》情侶王柏傑謝欣穎被爆分手 修杰楷安慰好友：如果有需要我們都在

35歲王柏傑與39歲謝欣穎自2020年底合演大熱台劇《華燈初上》結緣，兩人在劇中飾演一對「亡命鴛鴦」繼而撻着，姐弟戀自2021年公開後愛得大方，兩人不時分享同框合照放閃，更一度傳出好事近消息。

可是王柏傑與謝欣穎日前被爆分手，三年情已經玩完，兩人暫時未作正面回應，謝欣穎原定於本周一出席台灣舉行的《GQ Men of the Year 2024 年度風格大賞》也臨時取消，謝欣穎則透過經紀人回應：「我現在很好，心情也很平靜，謝謝大家關心。」