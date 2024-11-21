《虎毒不》獲金馬影展「NETPAC 奈派克獎」談善言獲封「遺珠影后」

由談善言和盧鎮業主演、《淪落人》導演陳小娟的第二部長片《虎毒不》，榮獲台北金馬影展「NETPAC 奈派克獎」，繼黃綺琳導演的《金都》、祝紫嫣導演的《但願人長久》後，再次有港產片獲得此獎，無獨有偶，接連獲獎的作品都由由女導演執導。談善言雖未能入圍角逐金馬最佳女主角，但其演出獲金馬執委會執行長聞天祥點名讚賞，直指她是今屆影后的遺珠。

聞天祥點名 影后遺珠 早前金馬獎宣佈入圍名單。今年報名參賽影片創下歷年新高，「最佳女主角」更是本屆競爭最激烈的獎項。《虎毒不》雖未獲提名，但記者會上金馬執委會執行長聞天祥更提到主演《虎毒不》的談善言，與《春行》楊貴媚、《淺淺歲月》葉童、《搖籃凡世》廖子妤等同屬「最佳女主角」遺珠。台灣資深電影人塗翔文亦認為「女主角談善言的表演很動人，我私心覺得她應該是女主角獎的大大遺珠」！

體會地獄之旅 今屆金馬影展「NETPAC 奈派克獎」評審形容，《虎毒不》以私密兼具性別政治的視角，毫無保留呈現當代女性的母職經驗，儘管見證主角歷經千辛萬苦，仍能看到創作者以溫柔視角撫慰每個疲憊的心靈。宣布獲獎一刻，談善言和盧鎮業驚喜得不懂反應，談善言表示透過在《虎毒不》演新手媽媽，才了解媽媽面對的事情，原來是這樣的『地獄之旅』！」盧鎮業亦感喜出望外，直言在亞洲現時的環境下，以女性視角敘述出如此一個女性故事絕非易事，並對能夠與搭檔談善言及導演陳小娟合作表示感恩。

余香凝大讚： 完全演活一位新手媽媽 《虎毒不》於台北金馬影展舉行3場放映，廣獲好評，獲大讚深刻而細緻地描繪新手母親可能遭遇的困境，有已成父母的觀眾認為電影情節相當真實，更有觀眾感謝團隊創作《虎毒不》，讓她知道「無論我有沒有選擇成為母親，都沒有錯。」網上亦有觀眾直言：「談善言在《虎毒不》真的是演得有夠好，沒入圍女主角好可惜」；育有一對子女的金像影后余香凝亦盛讚「談善言，你實在演得太太太好了，真的完全演活一位新手媽媽」！