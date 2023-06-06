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娛樂
2023-06-06 11:43:28

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》奪美國開畫日票房冠軍 香港上映4日收逾620萬

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《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》在香港上映4日收逾620萬。

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》在香港上映4日收逾620萬。

動畫電影《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across The Spider-Verse)票房氣勢如虹，美國公映當日隨即登上本年度開畫票房冠軍，成為美國動畫電影開畫票房史上第3位。

香港方面，周末上映四天票房已累積收逾620萬港元，是第一章《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》的1.8倍，不少戲迷已急不及待想看於明年3月上的Part 2Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》。

麥爾斯在《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》劇照大感迷惘。 女蜘蛛俠桂恩在《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》依然搶鏡。 《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》會出現多個新時空，各個世界都有獨特的畫風和色調。 《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》會出現多個新時空，各個世界都有獨特的畫風和色調。

本集3大看點

蜘蛛宇宙各有不同畫風

除了上集的麥爾斯和桂恩的時空外，本集會出現多個新時空：紐華約、孟哈頓以及龐克蜘蛛俠世界，各個世界都有獨特的畫風和色調，而雲集蜘蛛俠們的「蜘蛛俠聯盟」就在充滿未來感的紐華約。

動物蜘蛛俠將會加碼現身，例如蜘蛛貓俠。 動物蜘蛛俠將會加碼現身，例如暴龍蜘蛛俠。 今集共有240位不同宇宙的蜘蛛俠登場。 這手錶是穿梭不同宇宙的關鍵。

動物蜘蛛俠加碼登場

在上集驚喜登場的動物蜘蛛俠，令觀眾留下深刻印象，今集240位蜘蛛俠中，動物蜘蛛俠將會將會加碼現身，例如蜘蛛貓俠、暴龍蜘蛛俠、蜘蛛馬俠、猴子蜘蛛俠等等，觀眾要落足眼力。

本隻的最強敵人黑點人。 上隻已離世的亞倫叔叔今集再度登場。

最強敵人黑點人

今集蜘蛛俠的最強敵人是黑點人(莊納芬奧恩博士)，他是為金霸王工作的科學家，在上集電影裡，當麥爾斯與一眾蜘蛛俠炸毀超級對撞機之時，奧恩博士不幸被困在其中，結果被暗物質覆蓋變成體內有許多洞和時空出入口。

 

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