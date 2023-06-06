《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》奪美國開畫日票房冠軍 香港上映4日收逾620萬

動畫電影《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across The Spider-Verse)票房氣勢如虹，美國公映當日隨即登上本年度開畫票房冠軍，成為美國動畫電影開畫票房史上第3位。 香港方面，周末上映四天票房已累積收逾620萬港元，是第一章《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》的1.8倍，不少戲迷已急不及待想看於明年3月上的Part 2《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》。

本集3大看點 蜘蛛宇宙各有不同畫風 除了上集的麥爾斯和桂恩的時空外，本集會出現多個新時空：紐華約、孟哈頓以及龐克蜘蛛俠世界，各個世界都有獨特的畫風和色調，而雲集蜘蛛俠們的「蜘蛛俠聯盟」就在充滿未來感的紐華約。

動物蜘蛛俠加碼登場 在上集驚喜登場的動物蜘蛛俠，令觀眾留下深刻印象，今集240位蜘蛛俠中，動物蜘蛛俠將會將會加碼現身，例如蜘蛛貓俠、暴龍蜘蛛俠、蜘蛛馬俠、猴子蜘蛛俠等等，觀眾要落足眼力。