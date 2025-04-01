《蜘蛛俠4》確定明年7月31日上映 正式定名Spider-Man: Brand New Day

該片導演Destin Daniel Cretton在美國拉斯維加斯舉行的全球最大電影業博覽展《CinemaCon 2025》上，談到《Spider-Man: Brand New Day》的製作計劃，他表示：「電影將於今年夏天正式開拍。」雖然男主角湯姆賀倫(Tom Holland)正在拍攝導演路蘭(Christopher Nolan)的新片(The Odyssey)而未能出席博覽展，但他透過影片向fans表達問候。

據悉，《蜘蛛俠4》的演員，已知Jacob Batalon和Zendaya兩人都在電影中出現，Sadie Sink的角色則還未確定，有傳言稱將會是X-Men當中的 ean Grey。湯姆賀倫說到：「我們在《蜘蛛俠：不戰無歸》的結尾，留下一個巨大懸念，因此《蜘蛛俠4》將是一個全新開始，我只能說到這裡。」導演Destin表示：「我正與世界上最不可思議的藝術團隊，一起探索這個經典角色的下一個階段，當《蜘蛛俠4》上映時，觀眾將看到一部令人難以置信的作品。」