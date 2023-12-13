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娛樂
2023-12-13 18:40:22

《蜘蛛夫人》首發電影海報 兩代火辣蜘蛛女現身

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《蜘蛛夫人》其中一款海報，集合全部主要演員。

《蜘蛛夫人》其中一款海報，集合全部主要演員。

MCU5階段作品接近全軍覆沒，唯有靠Sony Pictures合作的「蜘蛛俠」系列和收購Fox的「變種特攻」、「死侍」救亡。最快救到Marvel就是明年214日上映的蜘蛛俠獨立電影《蜘蛛夫人》(Madame Web)。狄高達莊遜(Dakota Johnson)Sydney SweeneyCeleste O’ConnorIsabela Merced主演的《蜘蛛夫人》，官方今日釋出兩張電影海報。除了4位女星，還有Tahar Rahim飾演的反派Ezekiel，海報隱約可見眾人在片中的變身造形。

片中3位蜘蛛女：Celeste O’Connor飾演Mattie Franklin、Sydney Sweeney飾演Julia Carpenter、Isabela Merced飾演Anya Corazon

片中3位蜘蛛女：Celeste O’Connor飾演Mattie Franklin、Sydney Sweeney飾演Julia Carpenter、Isabela Merced飾演Anya Corazon

Tahar Rahim飾演的反派Ezekiel。

Tahar Rahim飾演的反派Ezekiel。

火辣夫人蜘蛛女

《蜘蛛夫人》講述狄高達飾演急救員，無意中發現自己擁有預知未來的能力，能看到即將來臨的致命危機。她每次看到幻象時，也被一位穿上黑色蜘蛛服的神秘人物追殺自己及3位女同伴，最後4位女子聯手對抗這位強大反派。《蜘蛛夫人》集合兩代荷李活性感女星和狄高達莊遜和Sydney Sweeney。前者憑情慾片《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)成名；後者憑HBO劇集《毒癮女孩》(Euphoria)成名。34歲狄高達在《格雷》的激情演出，早已成為中年男性的性感尤物。26歲的Sydney憑美貌加火辣身材，近年成為新一代性感女神，屬現今荷李活最有前途女星之一。

34歲的狄高達莊遜首次演出超級英雄片。

34歲的狄高達莊遜首次演出超級英雄片。

新一代性感女神Sydney Sweeney。

新一代性感女神Sydney Sweeney。

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