《蝙蝠俠》老管家90歲米高堅息影　直言感接近死亡：路都快沒法好好走

英國資深演員米高堅（Michael Caine）出演英雄電影《蝙蝠俠》而聞名，曾2度拿下奧斯卡最佳男配角獎座，以及歐洲電影獎終身成就獎，更獲得英國女王頒發司令勳章，不過年屆九旬的他坦言行動不方便，正式宣告「引退」。
兩摘奧斯卡最佳男配角獎座
米高堅先前曾透露身體狀況不佳，能出演的角色受限，2021年就傳出引退消息，他今年接受《每日電訊報》（The Daily Telegraph）訪問時表示：「現在已經90歲，連路都快沒辦法好好走，現在可以算退休了！」他提到因為已經高齡，所以不能到處亂跑、踢足球，直言「逐漸意識到接近死亡」，也不禁直呼：「死亡可能隨時降臨」。
米高堅的息影之作是10月即將上映的新片《The Great Escaper》（大逃亡），他在電影中詮釋二戰老兵；他表示在疫情期間，已經3年沒有演出電影，直言：「原以為演藝生涯結束了，突然又有演出機會，這次能完成作品，感覺非常愉快。」拍攝期間，劇組也相當貼心，讓他在重要場景拄着拐杖演出。
本來對「管家」一角也沒興趣
米高堅近年以英雄電影《蝙蝠俠》老管家「阿福」（Alfred）一角，又再次聞名世界，他在導演基斯杜化·路蘭（Christopher Nolan）的邀請下出演，但他當時透露，從沒想像過演出英雄電影，更是直言對「管家」也沒興趣，不想客串角色。
直到導演說明「阿福」像是「蝙蝠俠的養父」，必須管教、照顧蝙蝠俠，再加上米高堅的精湛詮釋該角色，讓許多觀眾都被深深感染；對此，他也自豪地表示：「參加《蝙蝠俠》是生命中做過最棒的選擇。」
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