《蝙蝠俠》老管家90歲米高堅息影　直言感接近死亡：路都快沒法好好走

英國資深演員米高堅（Michael Caine）出演英雄電影《蝙蝠俠》而聞名，曾2度拿下奧斯卡最佳男配角獎座，以及歐洲電影獎終身成就獎，更獲得英國女王頒發司令勳章，不過年屆九旬的他坦言行動不方便，正式宣告「引退」。

兩摘奧斯卡最佳男配角獎座

米高堅先前曾透露身體狀況不佳，能出演的角色受限，2021年就傳出引退消息，他今年接受《每日電訊報》（The Daily Telegraph）訪問時表示：「現在已經90歲，連路都快沒辦法好好走，現在可以算退休了！」他提到因為已經高齡，所以不能到處亂跑、踢足球，直言「逐漸意識到接近死亡」，也不禁直呼：「死亡可能隨時降臨」。

米高堅的息影之作是10月即將上映的新片《The Great Escaper》（大逃亡），他在電影中詮釋二戰老兵；他表示在疫情期間，已經3年沒有演出電影，直言：「原以為演藝生涯結束了，突然又有演出機會，這次能完成作品，感覺非常愉快。」拍攝期間，劇組也相當貼心，讓他在重要場景拄着拐杖演出。