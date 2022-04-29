《蝙蝠俠》香港開畫3日票房逾250萬 小丑或於續集正式登場

由羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演的《蝙蝠俠》(The Batman)全球票房已接近7.6億美元，香港票房方面，開畫 (27日)當日即登票房冠軍，截至今日中午，票房已超逾250萬。華納電影亦已宣布原班人馬將開拍《蝙蝠俠》續集，繼續由Matt Reeves執導， 不少網民都猜測在片尾出現的「小丑」將成續集的重要反派。不過，由29歲愛爾蘭男星Barry Keoghan演的「新小丑」，在4月中因醉酒鬧事一度被捕，未知會否影響將來的安排。

蝠蝙俠小丑對手戲精彩 以戲論戲，從官方早前發布的被刪走片段，蝙蝠俠與小丑的5分鐘對手戲，Barry Keoghan非常搶戲。片段講述蝙蝠俠去瘋人院找小丑，向他「請教」謎語人(Riddler)的連環殺人的動機，小丑直指謎語人只是想出名的人(Nobody, trying to be somebody)，同時揭穿蝙蝠俠心底裡認同謎語人的陰暗面，這亦解釋了有關蝙蝠俠偵探頭腦欠奉的因由。h