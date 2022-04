《蝙蝠俠》香港開畫3日票房逾250萬 小丑或於續集正式登場

蝠蝙俠小丑對手戲精彩

以戲論戲,從官方早前發布的被刪走片段,蝙蝠俠與小丑的5分鐘對手戲,Barry Keoghan非常搶戲。片段講述蝙蝠俠去瘋人院找小丑,向他「請教」謎語人(Riddler)的連環殺人的動機,小丑直指謎語人只是想出名的人(Nobody, trying to be somebody),同時揭穿蝙蝠俠心底裡認同謎語人的陰暗面,這亦解釋了有關蝙蝠俠偵探頭腦欠奉的因由。h