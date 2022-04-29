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娛樂
2022-04-29 23:33:53

《蝙蝠俠》香港開畫3日票房逾250萬 小丑或於續集正式登場

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《蝙蝠俠》全球票房理想，原班人馬將拍續集。 羅拔柏迪臣演繹的蝙蝠俠展現新手英雄的不安與掙扎。

由羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演的《蝙蝠俠》(The Batman)全球票房已接近7.6億美元，香港票房方面，開畫 (27)當日即登票房冠軍，截至今日中午，票房已超逾250萬。華納電影亦已宣布原班人馬將開拍《蝙蝠俠》續集，繼續由Matt Reeves執導， 不少網民都猜測在片尾出現的「小丑」將成續集的重要反派。不過，由29歲愛爾蘭男星Barry Keoghan演的「新小丑」，在4月中因醉酒鬧事一度被捕，未知會否影響將來的安排。

片尾蝙蝠俠與貓女的一段對話，香港人看來特別感觸。 由哥連費路演的企鵝在首集發揮不多，寄望續集能大騷演技。 新小丑由《永恆族》的Barry Keoghan飾演，面目模糊仍很搶鏡。 被刪走的蝙蝠俠與小丑的對手戲，長約5分鐘，非常精彩。

蝠蝙俠小丑對手戲精彩

以戲論戲，從官方早前發布的被刪走片段，蝙蝠俠與小丑的5分鐘對手戲，Barry Keoghan非常搶戲。片段講述蝙蝠俠去瘋人院找小丑，向他「請教」謎語人(Riddler)的連環殺人的動機，小丑直指謎語人只是想出名的人(Nobody, trying to be somebody)，同時揭穿蝙蝠俠心底裡認同謎語人的陰暗面，這亦解釋了有關蝙蝠俠偵探頭腦欠奉的因由。h

 

與蝙蝠俠聯手解謎

配合《蝙蝠俠》電影上映，真人密室逃脫遊戲公司LOST在銅鑼灣旗艦店以電影為藍本，設計一個以謎語作為主題的期間限定密室逃脫遊戲 Batman vs Riddler，玩家要在限時內協助蝙蝠俠對付謎語人，尋找線索，成功智破謎語人的玩家，將有機會獲得電影門票，數量有限，先到先得。

戲迷可在LOST銅鑼灣旗艦店玩蝙蝠俠電影主題的解謎遊戲。

戲迷可在LOST銅鑼灣旗艦店玩蝙蝠俠電影主題的解謎遊戲。

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