《蝙蝠女》被下架 導演連影片檔案都拎唔返

華納Discovery早前大刀闊斧，宣佈拍好兼做緊後期嘅新片《蝙蝠女》(Batgirl）全面擱置，連串流平台都唔上，大拿拿九千萬美元成本倒落海！有業內人士認為，華納可能因為財技同稅務上嘅考量，先至有呢個決定。

《蝙蝠女》2位導演Adil El Arbi 同Bilall Fallah最近接受訪問，爆出更多內情。Adil El Arbi 透露，電影進行剪輯工作中段，有高層同佢地交代呢個消息，強調唔關2位導演、女主角Leslie Grace同埋作品質素事，而係「策略有變，新管理層想慳錢」。

更慘嘅係，收到消息嗰陣，El Arbi 搞緊婚禮，本來係人生喜事，點知震撼到唔識反應。Fallah就話好在消息曝光之後，外界普遍撐佢地，社交媒體甚至發起#ReleaseBatgirl行動。講到底，2位導演都想《蝙蝠女》終有一日上畫，但係佢地相信套戲仲有好多手尾要執，除非好似Zack Snyder疑似拍爛咗嘅《正義聯盟》咁，拎到7千萬美元budget補拍部份場口同埋做後期，否則好難出得街。

心血之作石沉大海之餘，Adil El Arbi 同Bilall Fallah話佢地已經無法登入電影公司server拎返套戲嘅檔案，直情嬲到爆粗，因為全部有《蝙蝠俠》嘅畫面，都不見天日了。其實間公司九千萬美元都可以當無嘢，你地唔係以為屍骸都帶得走啩？

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