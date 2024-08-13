《蠟筆小新：我們的恐龍日記》首度港日步上映 洪嘉豪挑戰聲演新角色

《蠟筆小新》電影系列第31部作品《蠟筆小新：我們的恐龍日記》將回歸正統，香港更首度與日本同步上映，把最新電影帶上大銀幕。今次戲中有不少新登場角色，而其中一名夢想成為恐龍研究員的熱血青年比利．出奇是一名個性正直的暖男，胸懷理想，為了貫徹信念不辭勞苦。這個新角色由首次跨界為動畫獻聲、新世代人氣歌手洪嘉豪聲演！

《蠟筆小新：我們的恐龍日記》香港首映禮日前舉行，邀請了電影主角小新由日本飛到香港，與及粵語聲演新角色「熱血青年比利」的洪嘉豪、和粵語配音導演周恩恩出席是次首映禮！台上，小新、嘉豪和恩恩出現各種有趣互動，令現場氣氛高漲，歡樂滿滿，而被問及首次配音感受時，洪嘉豪笑言自己與角色很相似：「比利的熱血性格與自己有點相像，不過初試配音也有遇上困難，尤以角色的反應聲最難拿捏，但我早在家中反覆溫習電影，做足功課，加上專業配音員的指導，令我慢慢熟習配音的技巧。而小時候對《蠟筆小新》僅有搞笑鬼馬等印象，沒想到劇場版滿感人，希望大人小朋友也入場一看。」

除了介紹電影，首映禮亦有公佈「《蠟筆小新：我們的恐龍日記》齊來享受Summer Vacation填色比賽」的得獎名單，更邀請嘉豪和恩恩擔任頒獎嘉賓，與比賽優勝者合照，現場氣氛好不熱鬧！

小白暌違17年後再次當上劇場版主角

電影《蠟筆小新：我們的恐龍日記》是系列首部以恐龍為題的「超巨大作」，更是小白暌違17年後，再次當上劇場版主角的特別故事！劇情講述「超級活動製作人」巴布魯．出奇成功復活絕種恐龍後，於東京打造出傳奇的「恐龍樂園」，向世人展示超乎現實的奇蹟。春日部防衛隊亦有幸獲邀入園參觀，躋身盛事；與此同時，小白亦在河邊找到一隻奇妙生物．小恐龍拿拿，並將牠帶回野原家一同生活。這場意外邂逅令小新、小白、拿拿和春日部防衛隊共度一段歡快時光，創下許多美好的夏日回憶，誰知恐龍樂園竟埋藏不為人知的秘密，使東京這盛事之都於一夜間面臨恐龍大災難！面對這場恐龍之亂，野原一家及春日部防衛隊將如何迎戰？